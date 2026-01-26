La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.
Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.
¿Cuándo juega Chile vs. EE.UU y dónde ver EN VIVO?
Chile se enfrenta a Estados Unidos este miércoles 28 de enero, desde las 00:00 horas de nuestro país (martes 27 en la noche), en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.
El partido de La Roja femenina será transmitido EN VIVO por la señal de Chilevisión, por la señal abierta de televisión y a través de www.chilevision.cl y por la aplicación MICHV.
Estas son las señales según tu cable operador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
ver también
Chile vs. Venezuela: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en la Copa América Futsal
Nómina de La Roja Femenina para enfrentar a Estados Unidos
La nómina oficial de la Selección Chilena Femenina para visitar a Estados Unidos, es la siguiente:
Arqueras:
- Ryann Torrero – Colo Colo
- Catalina Mellado – Universidad Católica
Defensas:
- Michelle Olivares-Acevedo – Colo Colo
- Fernanda Ramírez – Universidad Católica
- Anaís Cifuentes – Colo Colo
- Karen Fuentes – Universidad de Chile
- Mariana Morales – Universidad de Chile
- Catalina Arias – Colo Colo
- Rosario Balmaceda – Colo Colo
- Gabriela García – Universidad de Chile
Volantes:
- Yastin Jiménez – Colo Colo
- Amparo Abarca – Universidad Católica
- Yanara Aedo – Colo Colo
- Yessenia López – Colo Colo
- Valentina Peña – Universidad Católica
- Gisela Pino – FFCh.
Delanteras:
- Viatiare Pardo – Universidad Católica
- Francisca Vargas – Universidad de Chile
- Mary Valencia – Colo Colo
- Adriana Moreno – Coquimbo Unido
- Ámbar Figueroa – Universidad Católica