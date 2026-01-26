Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Estados Unidos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja

La Roja Femenina se prepara para el primer amistoso del año, contra nada menos que una potencia mundial.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja se prepara para el amistoso contra Estados Unidos.
La Roja se prepara para el amistoso contra Estados Unidos.

La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.

Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.

¿Cuándo juega Chile vs. EE.UU y dónde ver EN VIVO?

Chile se enfrenta a Estados Unidos este miércoles 28 de enero, desde las 00:00 horas de nuestro país (martes 27 en la noche), en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

El partido de La Roja femenina será transmitido EN VIVO por la señal de Chilevisión, por la señal abierta de televisión y a través de www.chilevision.cl y por la aplicación MICHV.

Estas son las señales según tu cable operador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Chile vs. Venezuela: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en la Copa América Futsal

ver también

Chile vs. Venezuela: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en la Copa América Futsal

Nómina de La Roja Femenina para enfrentar a Estados Unidos

La nómina oficial de la Selección Chilena Femenina para visitar a Estados Unidos, es la siguiente:

Arqueras:

  • Ryann Torrero – Colo Colo
  • Catalina Mellado – Universidad Católica
Publicidad

Defensas:

  • Michelle Olivares-Acevedo – Colo Colo
  • Fernanda Ramírez – Universidad Católica
  • Anaís Cifuentes – Colo Colo
  • Karen Fuentes – Universidad de Chile
  • Mariana Morales – Universidad de Chile
  • Catalina Arias – Colo Colo
  • Rosario Balmaceda – Colo Colo
  • Gabriela García – Universidad de Chile

Volantes:

  • Yastin Jiménez – Colo Colo
  • Amparo Abarca – Universidad Católica
  • Yanara Aedo – Colo Colo
  • Yessenia López – Colo Colo
  • Valentina Peña – Universidad Católica
  • Gisela Pino – FFCh.

Delanteras:

  • Viatiare Pardo – Universidad Católica
  • Francisca Vargas – Universidad de Chile
  • Mary Valencia – Colo Colo
  • Adriana Moreno – Coquimbo Unido
  • Ámbar Figueroa – Universidad Católica
Publicidad
Lee también
Luis Mena y próximo desafío de La Roja FEM: "Va a ser terrible, de verdad"
Femenino

Luis Mena y próximo desafío de La Roja FEM: "Va a ser terrible, de verdad"

La Roja femenina sufre dura caída ante Perú
Selección Chilena

La Roja femenina sufre dura caída ante Perú

Lucho Mena explica cómo se gestó el regreso de Tiane Endler a La Roja
Femenino

Lucho Mena explica cómo se gestó el regreso de Tiane Endler a La Roja

Con foto de la ecografía: avisan que Gary sería padre por sexta vez
Chile

Con foto de la ecografía: avisan que Gary sería padre por sexta vez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo