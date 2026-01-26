La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.

Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.

¿Cuándo juega Chile vs. EE.UU y dónde ver EN VIVO?

Chile se enfrenta a Estados Unidos este miércoles 28 de enero, desde las 00:00 horas de nuestro país (martes 27 en la noche), en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

El partido de La Roja femenina será transmitido EN VIVO por la señal de Chilevisión, por la señal abierta de televisión y a través de www.chilevision.cl y por la aplicación MICHV.

Estas son las señales según tu cable operador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Nómina de La Roja Femenina para enfrentar a Estados Unidos

La nómina oficial de la Selección Chilena Femenina para visitar a Estados Unidos, es la siguiente:

Arqueras:

Ryann Torrero – Colo Colo

Catalina Mellado – Universidad Católica

Defensas:

Michelle Olivares-Acevedo – Colo Colo

Fernanda Ramírez – Universidad Católica

Anaís Cifuentes – Colo Colo

Karen Fuentes – Universidad de Chile

Mariana Morales – Universidad de Chile

Catalina Arias – Colo Colo

Rosario Balmaceda – Colo Colo

Gabriela García – Universidad de Chile

Volantes:

Yastin Jiménez – Colo Colo

Amparo Abarca – Universidad Católica

Yanara Aedo – Colo Colo

Yessenia López – Colo Colo

Valentina Peña – Universidad Católica

Gisela Pino – FFCh.

Delanteras:

Viatiare Pardo – Universidad Católica

Francisca Vargas – Universidad de Chile

Mary Valencia – Colo Colo

Adriana Moreno – Coquimbo Unido

Ámbar Figueroa – Universidad Católica

