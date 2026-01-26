Es tendencia:
Selección Chilena

Chile vs. Venezuela: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en la Copa América Futsal

La Roja venció por 4-0 a Bolivia por el Grupo B y este lunes va por un nuevo triunfo enfrentando a Venezuela.

Por Franccesca Arnechino

Chile venció 4-0 a Bolivia por el Grupo B.
Chile venció 4-0 a Bolivia por el Grupo B.

Chile arrancó con todo su participación en la Copa América de Futsal 2026 y es que la Roja debutó con una contundente goleada por 4-0 a Bolivia en su primer partido del Grupo B, en el torneo que se juega en Paraguay.

Tras ese sólido estreno, el conjunto nacional ya piensa en su próximo desafío porque este lunes 26 de enero enfrentará a Venezuela en un duelo clave para seguir firme en la lucha por meterse en semifinales.

Recordemos que Chile comparte zona con selecciones de peso como Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia, en un grupo que promete alta exigencia.

Chile vs. Venezuela: Horario y dónde ver la Copa América Futsal

Chile se enfrenta a Venezuela este lunes 26 de enero, desde las 14:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison, en un partido clave por la clasificación a la semifinal de la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.

Ojo, porque una victoria le permitiría a Chile consolidarse en la zona alta del grupo y dar un paso clave rumbo a la clasificación directa a semifinales.

Chile se hace festín con Bolivia y debuta en Copa América de Futsal con el pie derecho

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

  • Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)
  • Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas.
  • Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas.
  • Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas.

Grupos Copa América Futsal 2026

  • Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.
  • Grupo B: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.
