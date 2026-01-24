Un nuevo desafío continental enfrenta la Selección Chilena, con el comienzo de la Conmebol Copa América de Futsal que se disputa en la ciudad paraguaya de Luque. En el marco del Grupo B, la escuadra nacional se enfrentaba con Bolivia.

El encuentro se disputó en el Cop Arena Óscar Harrison, y mostró a La Roja en su mejor nivel. Si bien los altiplánicos asomaban como el rival más débil en la zona, los dirigidos por José Cabral debían marcar la diferencia en el marcador.

Y así no más fue. Chile se quedó con una valiosa victoria ante Bolivia por 4-0 que le permite sumar sus primeros tres puntos en esta Copa América de Futsal, además de tomar confianza para lo que resta del certamen continental, que irá con dificultad en aumento.

Chile debuta con goleada en Copa América de Futsal

La Roja tomó ventaja amplia en el marcador durante el primer tiempo, y con dos goles en menos de 60 segundos, gracias a los tantos del capitán Bernardo Araya y de Eduardo Martínez-Conde. Mas fue en el complemento donde estableció cifras definitivas.

Una lucida jugada individual de Sebastián Figueroa puso el tercer gol para Chile, mientras que la última anotación llegó mediante lanzamiento penal de Nicolás Lagos para poner el 4-0 definitivo y los primeros tres puntos en la Copa América de Futsal.

El próximo desafío para el “Equipo de Todos” se dará este lunes 26 de enero, cuando enfrenten a uno de los favoritos para avanzar en el Grupo B como es Venezuela, a contar de las 14:30 horas.

¿Dónde ver a La Roja en el torneo continental?

Los partidos de Chile en la Copa América de Futsal se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13 en YouTube, además de los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.

