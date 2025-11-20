La polémica en el Futsal Primera 2025 está lejos de terminar, luego de que Universidad de Chile dejó en evidencia una irregularidad de la ANFP para reprogramar los minutos restantes del Superclásico contra Colo Colo.

El duelo donde los albos recibían a los azules, por la primera fecha de la Liguilla Final por el título, fue suspendido por una situación de seguridad, donde hubo una invasión al polideportivo de un grupo de hinchas que vulneró la seguridad del recinto.

Esto fue el 2 de noviembre, donde tras una reunión en el entretiempo se determinó suspender, pero fue este martes (18 de noviembre) cuando desde Quilín avisaron a ambos planteles que el duelo se retoma este jueves 20 del presente mes.

Algo que sorprendió a los azules, quienes jugaron el lunes por la noche ante Coquimbo Unido, además que tienen programado su siguiente partido para el sábado ante Punta Arenas.

La ANFP no tomó en cuenta el reclamo de U de Chile por igualdad deportiva.

¿Qué dijeron en la ANFP por el Futsal?

La dirigencia de Universidad de Chile hizo público el reclamo contra la ANFP, donde exigían igualdad de condiciones, al programarles un tercer partido en la misma semana, con un Superclásico que puede ser claven en la lucha por el título.

Algo que fue desestimado por la ANFP, donde volvieron a confirmar el duelo para esta jornada, esta vez en San Bernardo, por medio de un mail: “En consecuencia, se solicita que se respete y cumpla con la programación previamente comunicada”, firmada por Luis Ramírez.

Con esto, la U jugará un tercer partido, sin respetar las horas de descanso, donde enfrentó a Coquimbo Unido el lunes por la noche, enfrentará los 20 minutos que quedan de Colo Colo esta jornada, además que el sábado enfrentará a Punta Arenas.

Por el otro lado, la base del reclamo, Colo Colo empató 4-4 ante Magallanes en la jornada del sábado, enfrentará a la U esta noche, mientras que recién volverá a las canchas el próximo lunes.

