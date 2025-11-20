Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Futsal

La ANFP responde a U de Chile por la polémica en el Superclásico del Futsal

Los azules reclamaron por una insólita reprogramación contra Colo Colo, que los hace jugar un tercer partido en una semana.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
El Superclásico se juega el jueves 20, en el Polideportivo de San Bernardo.
El Superclásico se juega el jueves 20, en el Polideportivo de San Bernardo.

La polémica en el Futsal Primera 2025 está lejos de terminar, luego de que Universidad de Chile dejó en evidencia una irregularidad de la ANFP para reprogramar los minutos restantes del Superclásico contra Colo Colo.

El duelo donde los albos recibían a los azules, por la primera fecha de la Liguilla Final por el título, fue suspendido por una situación de seguridad, donde hubo una invasión al polideportivo de un grupo de hinchas que vulneró la seguridad del recinto.

Esto fue el 2 de noviembre, donde tras una reunión en el entretiempo se determinó suspender, pero fue este martes (18 de noviembre) cuando desde Quilín avisaron a ambos planteles que el duelo se retoma este jueves 20 del presente mes.

Algo que sorprendió a los azules, quienes jugaron el lunes por la noche ante Coquimbo Unido, además que tienen programado su siguiente partido para el sábado ante Punta Arenas.

La ANFP no tomó en cuenta el reclamo de U de Chile por igualdad deportiva.

La ANFP no tomó en cuenta el reclamo de U de Chile por igualdad deportiva.

U de Chile enciende polémica contra la ANFP por la reprogramación del Superclásico en Futsal

ver también

U de Chile enciende polémica contra la ANFP por la reprogramación del Superclásico en Futsal

¿Qué dijeron en la ANFP por el Futsal?

La dirigencia de Universidad de Chile hizo público el reclamo contra la ANFP, donde exigían igualdad de condiciones, al programarles un tercer partido en la misma semana, con un Superclásico que puede ser claven en la lucha por el título.

Publicidad

Algo que fue desestimado por la ANFP, donde volvieron a confirmar el duelo para esta jornada, esta vez en San Bernardo, por medio de un mail: “En consecuencia, se solicita que se respete y cumpla con la programación previamente comunicada”, firmada por Luis Ramírez.

Con esto, la U jugará un tercer partido, sin respetar las horas de descanso, donde enfrentó a Coquimbo Unido el lunes por la noche, enfrentará los 20 minutos que quedan de Colo Colo esta jornada, además que el sábado enfrentará a Punta Arenas.

Por el otro lado, la base del reclamo, Colo Colo empató 4-4 ante Magallanes en la jornada del sábado, enfrentará a la U esta noche, mientras que recién volverá a las canchas el próximo lunes.

Publicidad
Colo Colo es duramente castigado tras incidentes en el Superclásico ante la U

ver también

Colo Colo es duramente castigado tras incidentes en el Superclásico ante la U

Lee también
La U denuncia a la ANFP por el Superclásico del Futsal
U de Chile

La U denuncia a la ANFP por el Superclásico del Futsal

Superclásico Futsal termina en escándalo: fue suspendido
Chile

Superclásico Futsal termina en escándalo: fue suspendido

El equipo de la U que viajó directo hasta Paraguay
U de Chile

El equipo de la U que viajó directo hasta Paraguay

Bolivia conoce a sus rivales del repechaje para ir al Mundial
Internacional

Bolivia conoce a sus rivales del repechaje para ir al Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo