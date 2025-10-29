Es tendencia:
El Futsal de U de Chile viajó a Paraguay para disputar la Copa Libertadores

Las jugadoras del Femenino del Futsal de la U volaron hasta Paraguay, donde el sábado se estrenan en el torneo internacional.

Por Cristián Fajardo C.

El equipo del DT René Tejías viajó a Paraguay.
Este sábado debuta el plantel de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina de Futsal, que se disputará en Paraguay, donde se enfrentarán a PKS Futsal (Ecuador), Peñarol (Uruguay), Sport Colonial (Paraguay) y Víctor Muriel (Bolivia).

Por segundo año consecutivo la Universidad de Chile Femenina participará en la Copa Libertadores de Futsal, edición que se realizará en el recién inaugurado Complejo CONMEBOL SUMA, ubicado en Luque, Paraguay.

Las Leonas se clasificaron al certamen al ser las campeonas del Apertura y Clausura 2024 y son las únicas representantes del país.

Actualmente, el equipo dirigido por el técnico René Tejías es el Pentacampeón del futsal nacional y se encuentra en las semifinales del Clausura.

La U Futsal Femenina viajó a Paraguay para la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega la U en la Copa Libertadores Futsal?

Por lo mismo, esta tarde el plantel femenino de Universidad de Chile voló hasta Paraguay, donde el sábado tendrá su gran estreno en la Copa Libertadores de la especialidad.

En un grupo donde hay puras campeonas, el camino tendrá un complicado estreno contra PKS Futsal (Ecuador), donde las dirigidas por el técnico René Tejías tendrán que demostrar sus condiciones.

“La U jugará de manera seguida sus 4 partidos, los primeros días del torneo, para luego quedar libre en la quinta fecha y posteriormente tener un día de descanso”, explican desde la U Futsal.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a una semifinal. En tanto, quienes queden en tercer, cuarto y quinto puesto, juegan contra su par del Grupo B para dirimir el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo puesto.

Revisa el fixture:

