Colo Colo piensa en todas las cábalas de año nuevo para comenzar de la mejor forma el 2026. El año del centenario no estuvo ni cerca de lo imaginado y se terminó de la peor manera: sin títulos ni copas internacionales.

Por lo mismo, en ByN tienen que hacer malabares prácticamente para meterse en el mercado de fichajes. De momento los confirmados son Matías Fernández y Joaquín Sosa. Pero todavía se está a la espera de más nombres para reforzar el equipo de Fernando Ortiz.

¿Las prioridades? Un defensa central para así rearmar la zaga y un delantero de área para suplir la inminente salida de Salomón Rodríguez. En dicha zona ya asoman nombres como Robert Morales y Daniel “Popín” Castro. Sin embargo, las ofertas no han sido convincentes y ambos están lejos.

¿Cuánto tiene Colo Colo de presupuesto para fichajes?

El tema a descifrar es cuánto dinero tiene Colo Colo para negociar en este mercado de fichajes. Según indicaron en Radio Cooperativa, con las últimas contrataciones y por lo mencionado por Aníbal Mosa, habría cerca de 500 mil dólares para negociar.

Una cifra bastante llamativa en comparación a otros años donde la inversión fue de palabras mayores. Tal como ocurrió en 2025 donde solo Salomón Rodríguez costó dos millones de dólares, la contratación más cara en la historia de ByN.

Colo Colo espera por la venta de Saldivia y Cortés para rearmar el presupuesto para fichajes

Pero a esto, se hizo énfasis en que las salidas de Alan Saldivia y Brayan Cortés, sumando una posible partida de Vicente Pizarro o Lucas Cepeda, podría cambiar dicho monto y así reactivar el tema de contrataciones. Incluso seguir soñando con un tapado para la Noche Alba que se realizará en enero del 2026.