Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Los pidió Fernando Ortiz: Filtran de cuánto es el presupuesto de Colo Colo para los últimos dos fichajes

En el Cacique esperan tener novedades en los próximos días y así rearmar el plantel para pelear por la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo enfrenta un complejo mercado de fichajes
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo enfrenta un complejo mercado de fichajes

Colo Colo piensa en todas las cábalas de año nuevo para comenzar de la mejor forma el 2026. El año del centenario no estuvo ni cerca de lo imaginado y se terminó de la peor manera: sin títulos ni copas internacionales.

Por lo mismo, en ByN tienen que hacer malabares prácticamente para meterse en el mercado de fichajes. De momento los confirmados son Matías Fernández y Joaquín Sosa. Pero todavía se está a la espera de más nombres para reforzar el equipo de Fernando Ortiz. 

Felipe Melo revela conversación con Alan Saldivia: “Le dije que si seguía así llagará a Europa rápido”

ver también

Felipe Melo revela conversación con Alan Saldivia: “Le dije que si seguía así llagará a Europa rápido”

¿Las prioridades? Un defensa central para así rearmar la zaga y un delantero de área para suplir la inminente salida de Salomón Rodríguez. En dicha zona ya asoman nombres como Robert Morales y Daniel “Popín” Castro. Sin embargo, las ofertas no han sido convincentes y ambos están lejos. 

¿Cuánto tiene Colo Colo de presupuesto para fichajes?

El tema a descifrar es cuánto dinero tiene Colo Colo para negociar en este mercado de fichajes. Según indicaron en Radio Cooperativa, con las últimas contrataciones y por lo mencionado por Aníbal Mosa, habría cerca de 500 mil dólares para negociar. 

Encuesta

¿Qué te parecen los fichajes de Colo Colo?

Ya votaron 0 personas

Una cifra bastante llamativa en comparación a otros años donde la inversión fue de palabras mayores. Tal como ocurrió en 2025 donde solo Salomón Rodríguez costó dos millones de dólares, la contratación más cara en la historia de ByN. 

Publicidad
Colo Colo espera por la venta de Saldivia y Cortés para rearmar el presupuesto para fichajes

Pero a esto, se hizo énfasis en que las salidas de Alan Saldivia y Brayan Cortés, sumando una posible partida de Vicente Pizarro o Lucas Cepeda, podría cambiar dicho monto y así reactivar el tema de contrataciones. Incluso seguir soñando con un tapado para la Noche Alba que se realizará en enero del 2026.

Lee también
Padre de Paulo Díaz deja la grande en River y recuerda a Solari
Internacional

Padre de Paulo Díaz deja la grande en River y recuerda a Solari

Fabián Estay pone el foco en el '9' que suena en Colo Colo
Colo Colo

Fabián Estay pone el foco en el '9' que suena en Colo Colo

La razón por la que Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi
U de Chile

La razón por la que Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi

Resultados Loto jueves 1 de enero: Números ganadores sorteo 5368
Tendencias

Resultados Loto jueves 1 de enero: Números ganadores sorteo 5368

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo