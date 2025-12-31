Felipe Melo, el fiero exmediocampista brasileño, que hoy tiene 42 años y se retiró de la actividad el 2024 en Fluminense, se refirió a la posibilidad de Alan Saldivia como refuerzo de Vasco da Gama. El otrora jugador del Inter de Milán, entre otros, elogió al defensa de Colo Colo.

“Vi la noticia de Vasco, que tiene interés en el jugador de Alan Saldivia, jugador de Colo Colo. Jugué contra ellos en la última Copa Libertadores”, contó Melo.

El mismo Felipe Melo reveló que “cuando terminó el partido le dije a Saldivia que si seguía evolucionando de esa forma llegaría a Europa rápidamente”.

“Enfrenté a un gran jugador, sería una muy buena contratación para Vasco. Ojalá siga siendo el mismo contra el que jugué . Si Vasco lo tiene en la mira es porque sigue rindiendo”, sentenció Melo.

Cabe recordar que en la últimas horas se supo que el fichaje está caído. Vasco ofreció un préstamo con opción de compra, pero Colo Colo rechazó la propuesta. En el Cacique sólo se sentarán a negociar por una venta.

De todas formas, la ilusión de Felipe Melo por ver al defensa uruguayo de Colo Colo en el fútbol brasileño aún tiene una oportunidad. Para ello, Vasco da Gama deberá meterse la mano al bolsillo y comprar el pase del zaguero de 23 años.

Publicidad

Publicidad

Saldivia llegó a Colo Colo adquirido desde el fútbol joven. su debut con los albos fue en abril de 2023 contra Santiago City por Copa Chile. Este 2025 el defensor jugó 30 partidos con un total de 2.586 minutos entre Liga de Primera, Copa Libertadores y Copa Chile.