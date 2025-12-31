En Colo Colo se preparan para comenzar a buscar un nuevo nombre en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique dejará partir a Brayan Cortés y hay un claro candidato en la carpeta de Blanco y Negro: Esteban Andrada.

El Indio finalmente logró salir otra vez al extranjero tras su paso por Peñarol y firmará con Argentinos Juniors en los próximos días. Esto dejó a Fernando Ortiz con la mesa servida para ir por el guardameta argentino, pero recibió una respuesta que no esperaba.

Y es que si bien en las últimas horas se conoció que el portero le avisó al Cacique la única fórmula con la que podría llegar, ahora las cosas dieron un giro radical. Esto, ya que ha decidido no moverse de su actual equipo y quedarse en España.

Esteban Andrada descarta a Colo Colo

La opción de que Esteban Andrada llegue a Colo Colo se ha alejado de forma radical. El arquero que fue pedido por Fernando Ortiz si se iba Brayan Cortés finalmente ha desechado la opción de venir al país a defender la portería del Cacique.

Esteban Andrada se baja de la carrera por el arco de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Así lo reveló el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien en su cuenta de X (ex Twitter) reveló los detalles. “Esteban Andrada descarta Colo Colo“, disparó de entrada.

El reportero albo destapó que el guardameta optó por seguir en el ascenso de España y así pensar en un nuevo destino a mitad de año. “El arquero argentino deberá cumplir su contrato con Real Zaragoza hasta mayo de 2026“.

La situación deja a Colo Colo a la espera de nuevos movimientos en el Estadio Monumental. Hace semanas el nombre de Jaime Vargas apareció en carpeta, pero por ahora no hay avances al respecto.

Fernando De Paul y Eduardo Villanueva miran muy atentamente lo que pueda pasar con esto. El Tuto podría asegurarse el puesto o sumar nueva competencia, mientras el actual segundo portero albo ruega que no llegue nadie para tener que irse a otro lugar.

Esteban Andrada se olvida de cualquier opción de venir a Colo Colo y se quedará en Europa. El Cacique pierde a su principal candidato a la portería y se sienta a analizar alternativas para reemplazar a Brayan Cortés.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Esteban Andrada se aleja de un Colo Colo que está a nada de comenzar su pretemporada 2026. El Cacique iniciará los trabajos para el próximo año el sábado 3 de enero con evaluaciones médicas.