El mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 tiene a Colo Colo como uno de los grandes protagonistas. El Cacique quiere borrar como sea el terrible centenario que le dio a sus hinchas y apuesta por algunos refuerzos de renombre para el año que viene.

Fernando Ortiz no se ha guardado nada y le ha exigido a la dirigencia figuras de categoría que militan en el extranjero. Sin embargo, la dirigencia de Blanco y Negro se mueve por debajo con opciones que, por ahora, no tienen el visto bueno del Tano.

Y es que cuando todos pensarían que hay un trabajo en conjunto, se conoció que el Cacique está negociando con dos opciones que el DT no pidió. Una situación que puede complicar por completo las cosas y que tienen en suspenso sus arribos al Estadio Monumental.

Fernando Ortiz puede sumar dos nombres a Colo Colo que no estaban en sus planes

Colo Colo no ha perdido el tiempo en la pausa del fútbol chileno y se prepara con todo para la próxima temporada. El Cacique busca refuerzos para el 2026 y, más allá de los nombres que pidió Fernando Ortiz, hay otros que no están en sus planes pero que la dirigencia igual quiere traer.

Daniel Castro y Damián Pizarro negocian con Colo Colo sin el OK de Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo reveló el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube este martes por la noche, apuntando a dos casos en particular. Daniel Castro y Damián Pizarro son figuras a las que el Tano no les ve espacio en el plantel, pero que Blanco y Negro quiere meterle a la fuerza. “No son solicitudes del entrenador“, dijo el reportero.

Todo esto, poniendo como ejemplo el interés que hay de parte de Fernando Ortiz en traer a Robert Morales del Toluca. “En este caso, sí es del gusto“, enfatizó el comunicador albo.

Edson Figueroa no se detuvo ahí y avisó que hay un cacho que está frenando el mercado por ahora. “El centrodelantero también Colo Colo está amarrado a lo de Salomón Rodríguez. Sigo sin recibir respuesta cuando he consultado, pero la intención es que salga“.

Eso sí, remarcando que las cosas pueden dar un giro como pasó en las últimas horas con otra figura. “No se ha logrado, así como ayer se decía que no había nada por Cortés y surge lo de Argentinos Juniors“.

Fernando Ortiz puede tener problemas con la dirigencia de Colo Colo por traer jugadores que no ha pedido. Popín Castro y Damián Pizarro avanzan en silencio rumbo al Cacique y, de llegar, deberán convencer a su DT de que pueden ser aporte.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Fernando Ortiz espera tener más de un refuerzo para el inicio de la pretemporada 2026 de Colo Colo. Los trabajos del Cacique de cara al año que viene arrancarán este sábado 3 de enero.