Universidad de Chile consiguió su primer triunfo del año, ni más ni menos que ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Lejos de volverse loco, Charles Aránguiz puso paños fríos.

El Romántico Viajero llegaba muy mal a Macul. No habían podido celebrar en lo que iba de la Liga de Primera y Francisco Meneghini se jugaba el puesto ante los Albos. Sin embargo, el gol de Matías Zaldivia que les dio la victoria por 1-0 le da un tanque de oxígeno a Paqui.

La calma de Charles Aránguiz

Una vez que Cristián Garay dio el pitazo final, se desató la fiesta en el lado azul de la fuerza. Los jugadores de Universidad de Chile saltaron y cantaron en medio de la cancha del Estadio Monumental, mientras los hinchas de Colo Colo los insultaban. En medio de toda esta algarabía, Charles Aránguiz habló de sus sensaciones.

“Feliz porque es una cancha muy difícil, la situación de nosotros era muy incómoda, así que bueno, es un buen resultado. Nosotros a mantener la calma, tenemos que mejorar bastante“, explicó el Príncipe a TNT Sports. Si bien el duelo fue muy trabado, Aránguiz sacó pecho por lo hecho por el Bulla.

“Es típico de clásico, se definen por detalles. Estuvimos muy sólidos, jugamos muy simple, muy concentrados. El primer tiempo tuvimos la más clara creo, bueno y como te digo, son detalles, feliz porque ganamos, pero tenemos que mejorar bastante para tratar de conseguir más victorias y mantenernos arriba y salir de la parte de abajo”, detalló el bicampeón de América.

El Romántico Viajero entró al Monumental en zona de descenso, pero con la victoria en el bolsillo, ahora subieron al 10° lugar con 6 puntos. Más allá de la modestia, Chales Aránguiz no escondió su emoción por quedarse con el Superclásico en Macul.

“Estoy cansadísimo. Es una recompensa al trabajo que se hace. Te repito, venir aquí es difícil esta cancha. Felicitar a mis compañeros, darles las gracias por esta alegría”, cerró el Príncipe Azul.

