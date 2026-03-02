Real Betis quedó con un amargo sabor en la boca tras el clásico contra Sevilla. El equipo de Manuel Pellegrini llegaba como favorito, tuvo un recibimiento histórico con más de 60 mil personas, pero terminó empatando.

Antony (16′) y Álvaro Fidalgo (37′) pusieron los goles para lo que debía ser una fiesta de los béticos, pero Alexis Sánchez (62′) e Isaac Romero (65′) terminaron dándole el empate a la visita.

Las críticas fueron dirigidas al técnico chileno, a quien se le reprocha por no reaccionar a tiempo al despertar del Sevilla en la segunda mitad. Aunque el rato más amargo del Ingeniero no fue obra ni de la hinchada suya ni de la prensa, sino de un repudiable acto vandálico.

Este lunes, El Chiringuito informó que la casa de Manuel Pellegrini fue atacada por, aparentemente, hinchas del Sevilla. El domicilio del DT chileno sufrió un rayado ofensivo que leía “Puto Betis”, lo que ha sido condenado en las últimas horas por varios medios de la prensa española.

“Acto vandálico injustificable”: Atacan casa de Manuel Pellegrini

“Estaba la familia en casa y se ha avisado a la policía. Manuel Pellegrini lo ha tenido que ver justo cuando llegó después del partido”, lamentaron en El Chiringuito.

Por su lado, el medio partidario Info Real Betis condenó: “Un acto vandálico injustificable hacia una figura que siempre ha abogado por la concordia y el señorío en el fútbol sevillano“.