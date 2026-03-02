El Real Madrid no jugó su mejor partido a mitad de semana, pero igual cumplió: le ganó 2-1 al Benfica y aseguró su pase en la UEFA Champions League. En la liga venía en gran momento, con ocho triunfos seguidos en dos meses, pero la racha se cortó tras perder 2-1 ante Osasuna en su último duelo por la LaLiga.

Por su parte, el Getafe sigue enfocado en alejarse del descenso. En febrero logró dos victorias importantes frente a Alavés y Villarreal que lo dejaron en la mitad de la tabla.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Getafe por la fecha 26 de la Liga de España se juega este lunes 2 de marzo desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu​​.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESP N y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también Los cruces de octavos de final de la Champions League

Tabla de posiciones de LaLiga

Publicidad