Universidad de Chile se impuso a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico. Más allá del resultado, a Claudio Borghi no le gustó para nada lo mostrado en el terreno de juego.

Los Albos eran los favoritos ante el Bulla, pero en un partido muy trabado, sin muchas llegadas, fueron los dirigidos por Francisco Meneghini los que se quedaron con la victoria. Matías Zaldivia anotó el único gol de la jornada para el 1-0 final.

El análisis de Claudio Borghi

Dejando de lado el resultado, hay otra situación que deja intranquilo a Claudio Borghi: el nivel de ambos equipos. Hay un consenso en que el Superclásico no tuvo un buen juego, lo cual termina decepcionando a los fanáticos que tanto anhelan ver este encuentro.

“Hace mucho tiempo que estamos esperando que los clásicos sean buenos y no lo son. O sea, no sé si la expectativa es tan grande que después el resultado no la cumple, pero la verdad que sí, es un partido donde no hubo ninguna cosa diferente”, indicó Borghi a Redgol.

Claudio Borghi es uno que sabe de Superclásicos. De hecho, protagonizó uno de los más recordados cuando con Colo Colo le ganó la final del Apertura 2006 a Universidad de Chile en una dramática definición a penales. Por eso, es palabra autorizada para lamentar el nivel actual.

Ante los pocos remates al arco, Borghi aseguró que el que tuviera más claridad dentro de las escasas llegadas se llevaría el triunfo. “Uno espera cosas diferentes y no las hubo. Y en cuanto al resultado, mira, patearon tan pocas veces al arco que creo que el que acertaba, ganaba“, cerró el campeón del mundo con Argentina.

Con la victoria, Universidad de Chile vuelve a quedarse con un Superclásico y Francisco Meneghini gana un tanque de oxígeno. Colo Colo por su parte, vuelve a llenarse de dudas alrededor del trabajo de Fernando Ortiz.

