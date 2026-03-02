Colo Colo gozó de una racha que parecía eterna sin saber de derrotas ante la U de Chile en el estadio Monumental, pero eso se cortó cuando Jorge Almirón era el director técnico. Fue una victoria por 1-0 de los azules gracias a un gol de Israel Poblete, quien se ganó el rótulo de Histórico por esa conquista.

Tiempo después, con Francisco Meneghini en la dirección técnica del Bulla, Universidad de Chile volvió a salir victoriosa de Pedrero: gracias a un solitario gol de Matías Zaldivia, el cuadro laico venció por 1-0 a los pupilos de Fernando Ortiz en la 5° fecha de la Liga de Primera 2026.

Casi en paralelo, Almirón festejó un nuevo triunfo de Rosario Central en el clásico de la ciudad frente a Newell’s Old Boys. Fue en la casa del cuadro Leproso, que no pudo reponerse al tanto de Ángel di María ni al de Enzo Copetti. “Estoy feliz por cómo se vive”, dijo el ex DT del Cacique tras esta victoria.

Ángel di María era el DT albo cuando los azules pusieron fin a la racha sin triunfos en el Monumental. (Andres Pina/Photosport)

“Los jugadores están contentos, es un espaldarazo enorme para el cuerpo técnico. Fue una tarde redonda, ojalá siga la racha para el club”, manifestó Almirón, consciente de que el cuadro Canalla no pierde hace 17 años un clásico ante Ñuls.

Sobre su manera apasionada de vivir el partido, el estratego campeón con Colo Colo en 2024 fue claro. “No podíamos aflojar las marchas, el equipo estaba concentrado y bien. Sabía que lo podíamos ganar, el equipo salió mejor al segundo tiempo y lo quisimos ganar”, sentenció Almirón.

Una vez más, el Fideo di María fue clave en Rosario Central. (Marcos Brindicci/Getty Images).

Mientras Colo Colo caía ante U de Chile, Almirón celebraba con Rosario Central ante Newell’s

Al contrario de lo que dijo cuando dejó escapar la racha de Colo Colo ante la U de Chile en el Monumental, Jorge Almirón abordó este gran partido entre Rosario Central y su rival más acérrimo. “Era una presión venir con la racha positiva”, lanzó el DT, quien había dicho que “no me pesa” la derrota con los azules en Pedrero luego de 23 años.

Así quedó Jorge Almirón tras la derrota ante los azules en marzo de 2024. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Es una presión linda. El equipo que uno dirige quiere que salga a todos lados a ganar. Tenemos jugadores de mucha jerarquía, acostumbrados a este tipo de partidos”, expuso Almirón para graficar a qué se debió la nueva victoria de los Canallas.

Sobre el estado físico de Di María, el DT del cuadro rosarino fue sincero. Y realzó la calidad del campeón del mundo. Lo venimos recuperando. Le molestó un poquito contra Talleres, después no dijo nada y siguió jugando. En el segundo tiempo vi que se estaba tocando bastante, preferí no arriesgarlo”, contó Almirón.

Ángel di María, la gran figura de Rosario Central, que también tiene al chileno Vicente Pizarro. (Marcos Brindicci/Getty Images).

“En el descanso le pregunté y estaba para seguir. Menos mal que lo dejé. Lo bueno es que no tenemos partido el fin de semana y se va a recuperar”, sentenció el estratego, quien espera tener de vuelta al zurdo para el duelo ante Argentinos Juniors el 11 de marzo, pues quedó postergado el cotejo ante Tigre.

Así va Rosario Central en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Rosario Central suma 14 puntos en ocho partidos disputados en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026.

