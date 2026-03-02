Marcelino Núñez volvió a llamar la atención en Inglaterra al protagonizar una jugada que se viralizó rápidamente en redes sociales. El jugador del Ipswich Town FC mostró su calidad técnica al salir entre dos rivales con un control elegante, el que recordó la estética futbolística del argentino Juan Román Riquelme.

El club inglés publicó el video y se ve como el ex Universidad Católica recibió el balón bajo presión, saliendo con un movimiento sutil, limpio y de alta técnica. Esto destacó su tranquilidad para resolver en espacios reducidos.

El chileno ha ganado protagonismo en el fútbol inglés gracias a su buen manejo y visión de juego. Esto ha hecho que se convierta en una alternativa importante en la zona media del Ipswich.

El club inglés se encuentra en la cuarta posición con 60 puntos, por lo que por ahora disputaría los playoffs para ver si pueden ascender. Sin embargo, las posibilidades de hacerlo directamente no son bajas, ya que se encuentran a solo tres puntos del segundo, lo que garantiza un ascenso directo.

Los números de Marcelino Núñez

El rendimiento de Marcelino Núñez ha sido valioso durante esta temporada. El chileno registra 4 goles y 10 asistencias en 29 partidos, sumando 1.726 minutos disputados.

Además, ha tenido que adaptarse tácticamente a distintas funciones dentro del mediocampo del Ipswich Town FC. Ha jugado como volante de contención, mixto y también con mayor libertad creativa en un rol más cercano al de “10”, mostrando así su versatilidad.

Con este rendimiento, Marcelino Núñez sigue consolidándose como una pieza importante en el esquema del equipo inglés. El ex Universidad Católica sigue creciendo en Europa y se espera que pueda ascender este año con su equipo.

