Tras el clásico: Aseguran que Real Betis analiza salida de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini enfrenta un complejo momento al mando del Real Betis. Es que a los incidentes en su casa tras el clásico y el último empate ante el Sevilla cambió radicalmente su panorama en España. Incluso se desliza que podría salir del club a mitad de año, por lo que podría quedar libre para llegar a la selección chilena.

“Entiendo el enfado del aficionado, nosotros también lo estamos, pero también tiene mérito lo que hace el rival”, comentó tras el duelo de este domingo.

“La amargura la tenemos todos, pero son las circunstancias que se presentan en un partido y hay que intentar superarlo lo antes posible y seguir el camino”, respondió el Ingeniero tras el reciente 2-2 para intentar calmar las aguas.

El tema es que las palabras del experimentado entrenador sirvieron de poco y nada. Así lo detalla Radio Marca que este lunes planteó que en la directiva no están muy contentos con el rendimiento de Pellegrini.

¿Qué pasa con Manuel Pellegrini?

Según reportaron este lunes, la directiva plantea una renovación solo si clasifica a la próxima Champions League. Esto para mantener el proyecto económico y las importantes inversiones que se ha hecho en el plantel. De momento está quinto y lejos de Villarreal que es el último que ingresa al torneo. Para peor la distancia es de ocho puntos.

El otro punto clave según lo expuesto por Radio Marca, y que también tiene relación con las finanzas, es la disputa de la Europa League. En 2025 se llegó hasta la final de la Conference, por lo que se aspira a una participación similar este año. Para ello, deberá superar al Panathinaikos.

Por lo que una temprana eliminación podría ser gatillante en su salida y la aplicación de cláusulas incluidas en la última renovación para separar sus caminos a mitad de año. ¿Qué tal?

