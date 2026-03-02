Es tendencia:
Alexis Sánchez se convirtió en el jugador más veterano en anotar en derbi entre Betis y Sevilla

Alexis Sánchez volvió a marcar en el derbi sevillano y se transformó en el jugador más veterano en anotar en este clásico.

Por Sebastián Amar

Alexis rompe récord en derbi sevillano
El gol de Alexis Sánchez en el derbi entre Sevilla y Real Betis no solo significó un punto importante para su equipo, sino también un récord histórico a nivel personal. Con su anotación, el Niño Maravilla se transformó en el jugador más veterano en convertir en este clásico andaluz.

El atacante marcó con 37 años y 72 días, demostrando vigencia competitiva en un partido de alta exigencia y máxima presión. El tanto llegó en un momento clave del encuentro, ya que su equipo perdía 2-0 y el chileno descontó al 62′, lo que permitió darle oxígeno a su equipo.

El récord anterior pertenecía al histórico jugador español Joaquín Sánchez, quien había establecido la marca con 37 años y 43 días. La comparación entre ambos futbolistas refuerza la longevidad competitiva de dos jugadores.

Con esto Alexis Sánchez vuelve a estar en la vitrina del fútbol europeo y demuestra que, a pesar de su edad, sigue vigente y puede demostrar un alto nivel para el fútbol mundial.

El siguiente paso del Sevilla de Alexis Sánchez

El Sevilla ahora se enfoca en su próximo desafío, cuando visite el domingo 8 de marzo al Rayo Vallecano desde las 14:30 horas. El equipo madrileño se encuentra apenas a 3 puntos de distancia en la tabla, por lo que una derrota podría complicar las cosas.

El encuentro se proyecta como un duelo directo en la lucha por posiciones tranquilas en La Liga de España. El rendimiento de figuras experimentadas como el Niño Maravilla podría volver a ser determinante.

Por el momento, el Sevilla deberá conformarse con el punto rescatado contra el Betis, pero a su vez ya comenzar a trabajar para empezar a sumar de tres y poder salir de la zona baja de la tabla.

