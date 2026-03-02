Universidad Católica rescató un triunfo valiosísimo ante Ñublense en Chillán. Por la fecha 5 los cruzados ganaron por 2-1 gracias a un doblete de Fernando Zampedri, quien a pesar de sus 38 años sigue rompiendo redes en el fútbol chileno.

Sin ir más lejos, el registro del Toro en este año está siendo notable, ya que no solo está dominando en su club a nivel de goles, sino que también está mandando por sobre varios otros equipos.

Jugadas cinco jornadas el argentino nacionalizado chileno ya lleva ocho goles y mira de lejos a sus más cercanos perseguidores en la tabla de máximos artilleros. Jean Meneses le sigue con cuatro, mientras que con tres están Daniel Castro, Ignacio Jeraldino, Justo Giani, Nelson Da Silva, Sebatián Sáez y Steffan Pino.

Fernando Zampedri sorprende con increíbles registro goleador

Para agrandar más todavía estos números, hay que destacar que Zampedri por sí solo ya ha convertido más goles que casi todos los clubes de la Liga de Primera 2026. El delantero supera los cinco de Colo Colo, cuatro de la U, siete de Huachipato, seis de Cobresal y cinco de Coquimbo, por nombrar solo algunos.

Fernando Zampedri ha convertido más goles que 14 equipos de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Solo los once tantos de Deportes Limache y la propia Universidad Católica superan al Toro, demostrando que está más vigente que nunca en esta temporada, esto a pesar de las dudas que había sobre su cuota goleador a inicios de año.

Cabe destacar que hace unas semanas Rafael Olarra dudó sobre sus chances de ser el máximo goleador del torneo. “¿Zampedri este año también lo pelea? (ser goleador). ¿El quitarle el cetro es eso? A Zampedri lo pongo como opción (de goleador), pero Lucero está sobre él por jerarquía futbolística”, declaró el ex defensor en ESPN.

Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

Desde su arribo a Católica en el 2020 el delantero ya lleva convertidos 149 goles en 232 partidos. Es el máximo artillero en la historia del club, superando con largueza los 118 tantos de Rodrigo Barrera, su más cercano perseguidor.

