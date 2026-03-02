Es tendencia:
Colo Colo

Critican inexplicable cambio de Ortiz en Colo Colo para salvar la plata ante la U: "Casi no había tenido…"

El periodista Manuel De Tezanos aseguró no entender el ingreso de Lautaro Pastrán en los minutos finales ante Universidad de Chile.

Por Patricio Echagüe

Ortiz no logró hacer brillar a Colo Colo en este Superclásico 199.
Fernando Ortiz está siendo severamente criticado tras la derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile. El DT argentino fue incapaz de sacar lo mejor de sus dirigidos en este Superclásico 199, sumando un nuevo fracaso en partidos importantes con los albos.

Lamentablemente la falta de olfato y manejo para cambiar la historia pesaron demasiado en el Tano, quien nunca pudo darle la vuelta al trámite del partido en el Monumental. Sin ir más lejos, ninguno de sus cambios modificó el funcionamiento del equipo.

Esto fue analizado por el periodista Manuel De Tezanos, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports criticó especialmente el ingreso de Lautaro Pastrán en los minutos finales del partido.

“Ortiz quemó las naves muy tarde en Colo Colo”

El comunicador partió diciendo que “es raro el cambio, porque, así como a Meneghini uno podría discutirle o no, tiene un punto de que Lucas Romero no conoce la liga y tiene cierta lógica de las características del jugador y el conocimiento de la liga”.

De Tezanos no entendió el ingreso de Lautaro Pastrán en Colo Colo.

“Acá Fernando Ortiz hace jugar a Lautaro Pastrán que casi no había tenido minutos en un partido, un Superclásico, que había que darle vuelta. Tenía además a Francisco Marchant. De verdad que no entendí el cambio”, agregó.

Para cerrar, De Tezanos también criticó la demora del argentino en realizar los cambios en el Cacique. “Quemó naves muy tarde Fernando Ortiz”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresará al ruedo ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

  • Fernando Ortiz fue criticado por Manuel De Tezanos debido a la demora en realizar los cambios.
  • El futbolista Lautaro Pastrán ingresó en los minutos finales pese a tener escasa participación previa.
  • Fernando Ortiz optó por el ingreso de Pastrán teniendo como alternativa a Francisco Marchant.
