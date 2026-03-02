Colo Colo perdió el vuelo que traía desde hace tres fechas y volvió a complicarse en el peor momento. El Cacique cayó por la cuenta mínima ante la U de Chile en el Superclásico y se volvió a llenar de dudas en la Liga de Primera.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz sigue sin poder festejar ante el archirrival y dejó escapar la gran oportunidad de ser líder. Una situación que tiene a varios quejándose por nombres que dejaron partir y más luego de que uno de ellos anotara mientras en el Estadio Monumental lo pasaban mal.

Y es que uno de los jugadores que el técnico no quiso renovar la rompió y fue clave para que su equipo rescatara un punto nada menos que ante el nuevo campeón de Recopa Sudamericana.

Emiliano Amor anota mientras Colo Colo cae en casa con la U

La derrota en el Superclásico tiene a Colo Colo golpeado y tratando de encontrar explicaciones. El Cacique no pudo con la U y no han faltado quienes han extrañado a algunas figuras del 2025. Entre ellas, Emiliano Amor.

Emiliano Amor le dio el empate a Defensa y Justicia ante Lanús mientras en Chile Colo Colo se complica perdiendo el Superclásico contra la U. Foto: Defensa y Justicia.

El defensor no fue renovado y partió a Defensa y Justicia a pesar de los esfuerzos que hizo para regresar al Estadio Monumental el año pasado. Ahora, en Argentina y mientras el Eterno Campeón lo pasaba mal con el Bulla, el defensor se vestía de figura anotando el gol de su equipo ante Lanús en los 32′ con un cabezazo letal y de los que casi no se ven en su ex club esta temporada.

Emiliano Amor apareció con una palomita algo desarmada pero que clavó la pelota en el arco rival. Eso sí, Walter Bou igualó las cosas en los 41′ para sellar el 1 1 con el que terminaría el duelo.

Aunque más alalá del resultado, los hinchas de Colo Colo no quedaron indiferentes a lo hecho por el defensor. Más cuando Jonathan Villagra cometió una falta torpe que le terminó costando la derrota al Cacique.

La caída ante el elenco estudiantil deja a Fernando Ortiz nuevamente en la mira de los hinchas albos. Su continuidad dependerá de lo que pase de aquí en más, con la obligación de ganar si es que no quiere alejase de la pelea por el título.

Colo Colo cae en el Superclásico ante la U mientras Emiliano Amor marca un golazo en Argentina. El Cacique lamenta un resultado doloroso y que lo deja sin poder alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

Así quedaron Colo Colo y la U en la tabla tras el Superclásico

