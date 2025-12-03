Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Confirman el club argentino que le pelea el fichaje de Gabriel Arias a Colo Colo y U de Chile

Gabriel Arias puede quedarse en Argentina: el club trasandino que puede diluir el fichaje del arquero en Colo Colo o Universidad de Chile.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Confirman que Defensa y Justicia le pelea Arias a Colo Colo y la U.
© Getty ImagesConfirman que Defensa y Justicia le pelea Arias a Colo Colo y la U.

Gabriel Arias dejó Racing con 38 años, pero no tiene pensado colgar los guantes. Así, es seguro que el próximo año el arquero argentino-chileno vestirá una nueva camiseta tras siete años y medio en La Academia.

El ex Unión La Calera es seguido desde el fútbol chileno, en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile, quienes buscan un segundo arquero de calidad para Fernando De Paul y Gabriel Castellón respectivamente, ante los casos particulares de Brayan Cortés y Cristopher Toselli.

Sin embargo, a los nacionales les surgió competencia en Argentina y un club conocido por Arias se puso a la fila aprovechando que el ex meta de La Roja quedó libre, con el pase en su poder. Los rumores apuntaban a Defensa y Justicia, lo que confirman al otro lado de la cordillera.

Mientras Gabriel Arias apunta a un grande en el mercado del fútbol chileno, le surge un pretendiente en Argentina

ver también

Mientras Gabriel Arias apunta a un grande en el mercado del fútbol chileno, le surge un pretendiente en Argentina

Sondeos: un club chileno y Defensa y Justicia

El periodista Leo Paradizo, quien cubre la actualidad de Racing en ESPN Argentina, manifestó a ESPN Chile que “Arias no tiene nada resuelto todavía, no tiene nada avanzado, esto lo sé porque he charlado con él después del partido y me lo confirmó. Él es un hombre de palabra y no me diría una cosa por otra, porque además hablé con la gente que lo maneja, sus representantes”.

Confirman que club argentino le pelea el fichaje de Gabriel Arias a Colo Colo y la U.

Confirman que club argentino le pelea el fichaje de Gabriel Arias a Colo Colo y la U.

“Me dicen que no tienen ninguna oferta formal, pero sondeos existen. Contactos sin una oferta formal han llegado. Hay un club chileno con muchas ganas de tenerlo, no me dijeron cuál“, agregó.

Publicidad

Pero también hay otro club en Argentina, por el que él ya pasó, y que también está interesado en el arquero: Defensa y Justicia“, complementó.

En Argentina avisan que Colo Colo y U de Chile pelearán por Gabriel Arias como refuerzo

ver también

En Argentina avisan que Colo Colo y U de Chile pelearán por Gabriel Arias como refuerzo

El periodista sentencia que “habrá que esperar su decisión. En el final de su carrera, entiendo que va a optar por un tema familiar, qué es lo que más le conviene… si volver a jugar en Chile y radicarse ahí de manera definitiva o quedarse acá en Argentina en Defensa y Justicia”.

Lee también
Es un hecho: Lea Fernández dejará la U y tiene nuevo equipo para 2026
U de Chile

Es un hecho: Lea Fernández dejará la U y tiene nuevo equipo para 2026

Carlos Palacios sale antes de tiempo en Boca y complica más a Russo
Internacional

Carlos Palacios sale antes de tiempo en Boca y complica más a Russo

Sufrió grave lesión, informó una linda noticia y pone calma 'a lo argentino'
Selección Chilena

Sufrió grave lesión, informó una linda noticia y pone calma 'a lo argentino'

Los invitados especiales que tuvo la U en Santa Laura
U de Chile

Los invitados especiales que tuvo la U en Santa Laura

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo