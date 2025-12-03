Gabriel Arias dejó Racing con 38 años, pero no tiene pensado colgar los guantes. Así, es seguro que el próximo año el arquero argentino-chileno vestirá una nueva camiseta tras siete años y medio en La Academia.

El ex Unión La Calera es seguido desde el fútbol chileno, en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile, quienes buscan un segundo arquero de calidad para Fernando De Paul y Gabriel Castellón respectivamente, ante los casos particulares de Brayan Cortés y Cristopher Toselli.

Sin embargo, a los nacionales les surgió competencia en Argentina y un club conocido por Arias se puso a la fila aprovechando que el ex meta de La Roja quedó libre, con el pase en su poder. Los rumores apuntaban a Defensa y Justicia, lo que confirman al otro lado de la cordillera.

Sondeos: un club chileno y Defensa y Justicia

El periodista Leo Paradizo, quien cubre la actualidad de Racing en ESPN Argentina, manifestó a ESPN Chile que “Arias no tiene nada resuelto todavía, no tiene nada avanzado, esto lo sé porque he charlado con él después del partido y me lo confirmó. Él es un hombre de palabra y no me diría una cosa por otra, porque además hablé con la gente que lo maneja, sus representantes”.

Confirman que club argentino le pelea el fichaje de Gabriel Arias a Colo Colo y la U.

“Me dicen que no tienen ninguna oferta formal, pero sondeos existen. Contactos sin una oferta formal han llegado. Hay un club chileno con muchas ganas de tenerlo, no me dijeron cuál“, agregó.

“Pero también hay otro club en Argentina, por el que él ya pasó, y que también está interesado en el arquero: Defensa y Justicia“, complementó.

El periodista sentencia que “habrá que esperar su decisión. En el final de su carrera, entiendo que va a optar por un tema familiar, qué es lo que más le conviene… si volver a jugar en Chile y radicarse ahí de manera definitiva o quedarse acá en Argentina en Defensa y Justicia”.