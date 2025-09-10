Sufrió grave lesión en la Roja, comunicó una linda noticia y puso calma ‘a lo argentino’

La grave lesión de César Pérez sacudió a la Roja en los días previos al cierre de las Eliminatorias 2026. El mediocampista llegó en un gran momento en Defensa y Justicia, pero en Juan Pinto Durán vivió un infortunio que paulatinamente comienza a digerir.

Pérez sufrió la rotura del ligamento cruzado y estará varios meses fuera de acción. “Fue algo que no me esperaba para nada. Pero bueno, tocó. Podía tocar acá o en cualquier lado. Ya lo acepté”, dijo resignado el volante en una conversación con TNT Sports.

“Estoy intentando enfocarme en lo positivo, aprovechar el momento con mi esposa y mi familia. Y poner la cabeza de lleno en la rehabilitación”, añadió el volante de 22 años, quien en Chile defendió las camisetas de Magallanes y de Unión La Calera.

El periodista Marcelo Díaz le consultó por el tiempo de recuperación. Y fue entonces cuando Pérez sacó una frase que aprendió en su estadía por suelo trasandino. “Son cinco o seis meses en adelante. No quiero poner una fecha para no hacerme la cabeza”, manifestó el oriundo de Cerrillos.

César Pérez en acción ante Boca Juniors. Marca al delantero Milton Giménez. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Lo dijo con una frase que en Argentina se usa mucho para graficar que alguien sobrepiensa. “Quiero ir paso a paso, tomarme el tiempo que sea necesario para poder quedar bien y volver lo antes posible a recuperarme”, apuntó César Pérez, quien ya suma 43 partidos en el Halcón de Varela.

César Pérez habla tras la grave lesión sufrida en la Roja: “Estoy próximo a ser padre”

César Pérez sabe que para curarse de esta grave lesión que sufrió en una práctica de la Roja es necesario enfocarse mucho en eso. También recibir el cariño de su círculo más cercano. En ese contexto, el volante comunicó una decisión que tomó en conjunto con Defensa y Justicia.

“Hablé con el club, se comportaron de muy buena manera conmigo. Estoy próximo a ser padre, aceptaron que haga la primera parte de la recuperación acá para estar en el nacimiento de mi hijo”, manifestó Pérez, quien seguramente está muy expectante por el embarazo de su pareja.

César Pérez jugó la Copa América 2024 con la selección chilena. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

El retorno al vecino país no será inmediato. “Más adelante iré a Argentina a que me evalúen allá también”, finalizó César Pérez, quien ya tacha los días para regresar a un estadio de fútbol para jugar nuevamente.

