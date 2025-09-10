Este lateral derecho fue uno que apunta a ser mundialista juvenil y fueron citados a la Roja adulta. Un carrilero que ante Uruguay tuvo una jornada que no olvidará nunca más. A seis minutos del final, Nicolás Córdova lo mandó a la cancha del Estadio Nacional.

Reemplazó a Fabián Hormazábal, quien en las últimas fechas de las Eliminatorias se ganó el puesto como carrilero por aquel sector. Todas las referencias son para Ian Garguez, jugador que milita en el plantel profesional de Palestino y que en su etapa juvenil, tuvo un paso por la Unión Española.

Córdova lo tiene pensado como el marcador de punta diestro de la selección chilena Sub 20 que será local en la Copa del Mundo de la categoría. Y en ese contexto, decidió darle una chance al nivel adulto contra la escuadra adiestrada por Marcelo Bielsa.

Ian Garguez en acción por la selección chilena Sub 20. (Javier Torres/Photosport).

Un debut especial que fue visto muy de cerca por un amigo de Garguez. Otro jugador que apunta a ser un fijo en la nómina mundialera del Equipo de Todos. Un volante que pertenece a los registros de Universidad de Chile y que tuvo más de mil minutos jugados en Ñublense.

Esas alusiones son para Flavio Moya, un mediocampista que siempre ha sido destacado por Córdova. Desde la tribuna del Estadio Nacional, el volante registró el memorable momento que vivió su compañero Ian Garguez. “Feliz y orgulloso de ti”, escribió el jugador azul en una historia de Instagram.

Ian Garguez puede ponerle el visto a su primer partido con la Roja adulta y ahora puede enfocar toda su energía en el equipo mundialista Sub 20 que representará a Chile como anfitrión del torneo. “Te amo, amigo mío”, fue la tierna dedicatoria de Flavio Moya.

Captura Instagram.

Este 2025 ha sido muy positivo para Garguez, pues se ha consolidado en el plantel estelar del Tino. De hecho, computa 804 minutos de presencia en el equipo adiestrado por el argentino Lucas Bovaglio. También tuvo acción en la Copa Sudamericana.

Ian Garguez ante Bolívar en la Copa Sudamericana. (Pepe Alvujar/Photosport).

Garguez es un jugador que pertenece al catálogo de talentos de Vibra Fútbol, la agencia propiedad de Fernando Felicevich. Nació en Colina y según Transfermarkt, tiene una tasación de 450 mil euros. Sólo el tiempo y su esfuerzo dirán hasta dónde puede llegar su promisorio inicio de carrera.