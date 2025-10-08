La selección chilena ha tenido un miércoles de preocupación ante los problemas físicos que presentaron algunas figuras. La Roja se prepara para su amistoso ante Perú con una baja confirmada y dos citados de emergencia, los que vienen directo del Mundial Sub 20.

En las últimas horas se ha conocido que Iván Román y Lucas Assadi han tenido que someterse a exámenes por molestias que los mantenían en duda. Sin embargo, desde el Equipo de Todos emitieron un comunicado para anunciar la liberación de una figura, pero también la incorporación de otras.

A pesar del mal rendimiento que tuvo la Roja en el Mundial Sub 20, dos jugadores fueron convocado y vienen al rescate. Los hinchas ya se dividen en redes sociales sobre si eran quienes lo merecían, aunque responde a la situación de los que están con problemas físicos.

Iván Román y Lucas Assadi fuera de Chile: tres de la Sub 20 al rescate

Lamentablemente, la selección chilena no podrá contar con Iván Román ni Lucas Assadi para el amistoso ante Perú. El defensor del Atlético Mineiro y el volante de la U de Chile fueron liberados de la convocatoria de la Roja debido a una importante lesión.

Iván Román y Lucas Assadi serán sensibles bajas en Chile para el amistoso con Perú. Foto: Photosport.

Según explicó el cuerpo médico del Equipo de Todos en un comunicado, el zaguero “en evaluación médica de ingreso relata dolor persistente en su mano izquierda, secundario a traumatismo directo en partido de su institución“.

“Ante la sospecha clínica se realizó estudio de imágenes que confirmó fractura de escafoides que limita actividad deportiva de contacto y tiene indicación quirúrgica. Su recuperación excede los plazos de la presente fecha FIFA“, añadieron.

En el caso de Lucas Assadi, se debe a algo menor pero no así menos importante. “El jugador presentó un cuadro viral cuya recuperación excede los plazos de la presente fecha FIFA“.

Fue tras ello que desde la selección chilena anunciaron la convocatoria de tres jugadores de la Sub 20 que estaba disputando el Mundial. Estos son Ian Garguez (Palestino), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (Deportes Limache), quienes apagan el incendio que significa la baja de Iván Román y Lucas Assadi.

Ambos jugadores fueron de los que más sumaron minutos en la cita planetaria que se disputa en nuestro país. Una apuesta de parte de Sebastián Miranda, quien estuvo entre liderar los trabajos en Juan Pinto Durán y acompañar a Nicolás Córdova en el certamen, por lo que sabe perfectamente en qué condiciones llegan cada uno.

La selección chilena no podrá tener a Iván Román ni Lucas Assadi y cita a dos jugadores llamados a ser el futuro. La Roja afina detalles para el amistoso ante Perú con algunos cambios de planes por culpa de las lesiones.

¿Cuándo juega Chile?

Chile suma a dos jugadores para preparar lo que será el amistoso ante Perú en la fecha FIFA. La Roja recibe a la Bicolor en el Estadio Bicentenario de La Florida este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas.

