“No le podemos ganar…”: La prensa peruana reacciona al triunfo de La Roja sobre Perú

La Roja sumó un nuevo triunfo en su gira por Rusia al derrotar a la selección de Perú por 2-1 en un partido que tuvo un comienzo complicado para el combinado nacional. Chile jugó desde el minuto 33 con un hombre menos tras la expulsión de Iván Román, quien cometió un penal que, a la postre, permitió al combinado incaico abrir el marcador gracias a la conquista de Alex Valera.

A pesar de este inicio adverso, los dirigidos por Nicolás Córdova supieron sobreponerse y convirtieron a Pedro Gallese en la gran figura del encuentro. Sin embargo, el peruano no pudo evitar los tantos de Felipe Loyola y Darío Osorio, quienes en una ráfaga de goles le dieron el triunfo a la selección nacional en apenas seis minutos, anotando a los 54’ y 59’ minutos de juego.

ver también El mensaje de Córdova a la nueva selección chilena: “Les dije que para el resto sea difícil entrar”

Prensa peruana reacciona al triunfo de La Roja

La derrota generó duras críticas en la prensa peruana, que lamentó la caída ante Chile, recordando que es el segundo tropiezo frente a La Roja en menos de un mes.

Uno de los primeros medios en informar la derrota fue RPP, que junto con el resumen del partido tituló: “No le podemos ganar: Perú cayó 2-1 ante Chile en amistoso internacional en Sochi”, titular fue acompañado por una breve crónica que destacó la derrota del combinado incaico a pesar de haber contado con un jugador más durante la mayor parte del encuentro.

RPP lamentó la nueva derrota de Perú a manos de Chile. (Foto: Captura)

Por su parte, el medio Líbero reaccionó a la victoria de Chile con una crónica titulada: “Perú, con un hombre más, volvió a perder con Chile en un partido amistoso”.

Publicidad

Publicidad

En una línea más crítica, La República tituló: “Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos: Chile le volteó 2-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos”. El cuerpo de la nota fue duro con el rendimiento, señalando que el equipo tuvo una “floja presentación” y que, si bien empezó ganando con gol de Alex Valera y tuvo ventaja numérica, en el complemento “el combinado nacional se desdibujó y sufrió una remontada 2-1”.

La República profundizó en los errores de Perú en el amistoso vs. Chile. (Foto: Captura)

Finalmente, Depor mantuvo la crítica y señaló que Perú no pudo sostener su ventaja, cayendo por 2-1 a manos de Chile. En su crónica, agregaron que Chile estuvo más cómodo en el partido, concluyendo que esta derrota “deja muchas lecciones en la ‘Bicolor’, que cierra un 2025 para el olvido y con mucho por trabajar pensando en el futuro”.

Publicidad