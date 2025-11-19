La selección chilena cerró una buena gira por Rusia venciendo al combinado local y a Perú en Sochi. Después de mucho, el equipo de todos pudo ganar tres partidos al hilo (venció a los peruanos también en octubre), lo que instala algo de esperanza pensando en el futuro.

Sin embargo, es necesario aterrizar ciertas expectativas para lo que viene, ya que la Roja sigue sin tener un entrenador ratificado. Nicolás Córdova asumió en estos meses como DT interino, por lo que hay que buscar en el mercado a un nuevo estratega.

Por lo mismo, hay quienes ya comienzan a aventurarse con dar al mejor candidato posible para el cargo. Uno que se la jugó al respecto fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que Córdova tiene altas chances de quedarse con el buzo de DT.

ver también “Está madurando”: El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio tras su golazo en la Roja

Barticciotto y el nuevo DT de Chile

El ex delantero partió diciendo que “yo digo que, si van a traer un técnico para que siga el proyecto de Nicolás Córdova, es mejor que siga él. Qué mejor que uno que hizo el proyecto de poder llevarlo a cabo”.

“Y si no van a tener un director técnico pronto, si no van a decidir, tener la convicción de contratar a alguien, lo más probable es que siga Nicolás Córdova”, agregó.

Nicolás Córdova ha dirigido en cinco partidos a la selección chilena adulta. Suma dos triunfos, un empate y dos caídas. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Barticciotto se refirió a las dos opciones que tiene sobre la mesa la ANFP para decidir el futuro de Nicolás Córdova. “O hacen dos cosas: o lo ratifican o lo dejan de lado”, concluyó.

Los números de Nicolás Córdova en la selección chilena

Al mando del equipo de todos el DT ha dirigido un total de cinco compromisos, donde ha logrado dos triunfos, un empate y dos derrotas, lo que se traduce en un 46.67% de rendimiento.

ver también Dura crítica a Marcelino Núñez por su tibio partido en la selección chilena: “Que mire a Loyola”

Sumando sus partidos en la adulta, Sub 23 y Sub 20 de la Roja, Córdova ha dirigido 33 partidos entre 2023 y 2025. Tiene 14 victorias, dos empates y 17 derrotas, lo que da un 44.44% de rendimiento.

Publicidad