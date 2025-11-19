Un nuevo capítulo se vivió en las últimas horas con respecto a la teleserie de Juan Martín Lucero. El delantero argentino, pretendido por Colo Colo y la Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, conoció una importante noticia.

Así es, porque desde Brasil reportan que, independientemente de que Fortaleza continúe o no en la Serie A del Brasileirão la próxima temporada, es un hecho que Lucero no será parte del plantel. Esto, a pesar de que el “Gato” tiene contrato vigente con ellos hasta diciembre del 2027.

Esta situación abre la puerta no solo para el interés de los dos grandes de Chile, que buscan al delantero para la próxima campaña, sino también para el de un antiguo club argentino que preguntó por él: Vélez Sarsfield.

ver también Técnico campeón con U de Chile elige al nuevo goleador: “No importa su pasado en Colo Colo”

¿A Chile los pasajes? Fortaleza pone a la venta a Lucero

El medio RTI Esporte de Brasil informó esta semana que, sin importar el resultado del club en la actual temporada de la Serie A brasileña, “no se espera que el delantero argentino continúe en el equipo en 2026”.

Incluso fue más allá y añadió que el entorno del jugador ya trabaja y evalúa nuevas opciones para la próxima temporada, considerando que el centrodelantero recibió contactos de Colo Colo de Chile y de Vélez Sarsfield de Argentina. Y si bien ninguno se tradujo en una oferta concreta, sí “reforzó la percepción de que el jugador tiene un mercado activo”.

Tras dos años en Fortaleza, Lucero dejaría la institución de cara al 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Publicidad

Publicidad

El citado medio agrega que, entre las razones que tiene Fortaleza para desprenderse de un jugador que en su momento tuvo un rendimiento destacado, se cuenta que actualmente ha tenido una temporada irregular, además de que “posee un desgaste natural tras dos años de juego intenso”.

Finalmente, la salida de Lucero es vista también como un alivio a la masa salarial del club, ya que el delantero ex Colo Colo percibe actualmente uno de los salarios más altos dentro de la institución.