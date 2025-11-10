¿Vuelve el Gato? El pensamiento de Juan Martín Lucero sobre Colo Colo: “Rencor con…”

Colo Colo tiene tres finales en el cierre de la Liga de Primera, y las tiene que ganar para meterse en la Copa Sudamericana de 2026.

Los albos se medirán ante Cobresal, Unión La Calera y Audax Italiano en el cierre del torneo, donde tiene que sumar victorias para quedar al menos en la séptima ubicación de la tabla de posiciones.

En medio del final del certamen local, empiezan a sonar rumores de fichajes y Colo Colo sorprende con el posible regreso del delantero argentino Juan Martín Lucero.

¿Qué piensa Juan Martín Lucero de Colo Colo?

El Gato Lucero se fue de Colo Colo tras el título del Campeonato Nacional 2022 con polémica, porque pese a tener contrato vigente no lo respetó y se fue a Fortaleza. Estuvo un tiempo castigado, hasta que la FIFA le levantó la prohibición de jugar y se transformó en un jugador clave de los brasileños.

Ahora el argentino está en la palestra, debido a que lo tiene en carpeta el cuadro albo y también lo quiere Universidad de Chile, aunque su llegada no será sencilla: tiene contrato hasta finales de 2028 con el cuadro del nordeste brasileño.

Lucero este 2025 volvió a Chile a jugar contra Colo Colo, la fatídica noche del 10 de abril, cuando murieron dos hinchas albos en las inmediaciones del estadio Monumental antes del partido con Fortaleza por la Copa Libertadores.

Antes de la suspensión del partido por incidentes, el Gato Lucero fue abucheado por los hinchas y despreciado por sus ex compañeros (Emiliano Amor le negó el saludo), situación que analizó el 9 argentino tras lo sucedido.

“Rencor con nadie, al contrario, los entiendo. Por ahí, saludarme puede generar un malentendido con la gente. No comparto algunas situaciones que se dieron en el primer partido, pero intento entenderlo porque sé lo que significa Colo Colo“, dijo Lucero.

Juan Martín Lucero vuelve a estar en la órbita de Colo Colo, que busca un nuevo delantero tras el fiasco que fue la presentación de Salomón Rodríguez en la temporada 2025.