Las crónicas deportivas que más se repiten y se cotizan en esta época del año tiene relación con el mercado de fichajes, con los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile muy expectante a ellas.

Por ahora, los albos solamente han cerrado al lateral derecho Matías Fernández, quien fue oficializado este viernes como refuerzo del Cacique.

En tanto, los azules se han concentrado en la salida de Gustavo Álvarez y en la llegada de su nuevo entrenador, por lo que aún no confirman caras nuevas.

Justamente en ambos equipos sonó fuerte el nombre del delantero argentino Juan Martín Lucero, que busca equipo tras el descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil.

ver también Gustavo Álvarez se sale con la suya: revelan el monto que pagará para irse por la puerta chica de la U

Juan Martín Lucero y su futuro lejos del fútbol chileno

El representante del Gato Lucero, Marcelo Lipatin, contó que el delantero que se fue por la puerta chica de Colo Colo tiene pensando seguir jugando en Brasil, por lo que se descarta un regreso a Chile.

“Es un delantero centro que lleva casi 60 goles en tres años. Este año no fue muy bueno, pero aún así, fue el máximo goleador del equipo con 11 goles”, partió diciendo sobre el ariete en diálogo con Globo Esporte.

Publicidad

Publicidad

Juan Martín Lucero quiere seguir en Brasil. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Es uno de los pocos delanteros centro del mercado que, además de su capacidad goleadora, posee un alto nivel técnico. Hace cosas que no se encuentran fácilmente en el mercado”, sigue vendiendo a su representado Lipatin.

Por último, el agente confirmó que quiere seguir en Brasil: “nuestra prioridad sería permanecer en el mercado nacional (Brasil). Tiene un mercado abierto aquí. Los clubes también nos están contactando, así que nuestro deseo sería encontrar una buena alternativa aquí”.

Publicidad

Publicidad