Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

¿A Colo Colo o la U? Agente de Juan Martín Lucero aclara su futuro en el mercado de fichajes

El representante del delantero argentino, Marcelo Lipatin, habla del mercado donde podría jugar el goleador tras descenso de Fortaleza.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero busca equipo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero busca equipo.

Las crónicas deportivas que más se repiten y se cotizan en esta época del año tiene relación con el mercado de fichajes, con los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile muy expectante a ellas.

Por ahora, los albos solamente han cerrado al lateral derecho Matías Fernández, quien fue oficializado este viernes como refuerzo del Cacique.

En tanto, los azules se han concentrado en la salida de Gustavo Álvarez y en la llegada de su nuevo entrenador, por lo que aún no confirman caras nuevas.

Justamente en ambos equipos sonó fuerte el nombre del delantero argentino Juan Martín Lucero, que busca equipo tras el descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil.

Gustavo Álvarez se sale con la suya: revelan el monto que pagará para irse por la puerta chica de la U

ver también

Gustavo Álvarez se sale con la suya: revelan el monto que pagará para irse por la puerta chica de la U

Juan Martín Lucero y su futuro lejos del fútbol chileno

El representante del Gato Lucero, Marcelo Lipatin, contó que el delantero que se fue por la puerta chica de Colo Colo tiene pensando seguir jugando en Brasil, por lo que se descarta un regreso a Chile.

“Es un delantero centro que lleva casi 60 goles en tres años. Este año no fue muy bueno, pero aún así, fue el máximo goleador del equipo con 11 goles”, partió diciendo sobre el ariete en diálogo con Globo Esporte.

Publicidad
Juan Martín Lucero quiere seguir en Brasil. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Juan Martín Lucero quiere seguir en Brasil. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Es uno de los pocos delanteros centro del mercado que, además de su capacidad goleadora, posee un alto nivel técnico. Hace cosas que no se encuentran fácilmente en el mercado”, sigue vendiendo a su representado Lipatin.

Por último, el agente confirmó que quiere seguir en Brasil: “nuestra prioridad sería permanecer en el mercado nacional (Brasil). Tiene un mercado abierto aquí. Los clubes también nos están contactando, así que nuestro deseo sería encontrar una buena alternativa aquí”.

Publicidad
Apuntan al culpable del frustrado fichaje de Francisco Salinas en Colo Colo: “Se quedó con…”

ver también

Apuntan al culpable del frustrado fichaje de Francisco Salinas en Colo Colo: “Se quedó con…”

Lee también
Además de Colo Colo y la U: los clubes que se pelean los goles de Lucero
Internacional

Además de Colo Colo y la U: los clubes que se pelean los goles de Lucero

La U vuelve a chocar contra Independiente: ¿Qué pasó?
U de Chile

La U vuelve a chocar contra Independiente: ¿Qué pasó?

Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador
Colo Colo

Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador

¡El campeón Coquimbo evita la fuga de un pilar para el 2026!
Mercado de fichajes 2026

¡El campeón Coquimbo evita la fuga de un pilar para el 2026!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo