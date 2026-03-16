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Liga de Primera

Vuelve un “cortado” y desaparece otro: la lista de citados en Colo Colo para regresar a la cima

Fernando Ortiz citó a los jugadores que estarán en el partido de este lunes ante Huachipato por la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo busca la cima ante Huachipato.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo busca la cima ante Huachipato.

La séptima fecha de la Liga de Primera se cierra este lunes, cuando Colo Colo salga a recuperar la cima de la tabla ante Huachipato desde las 20:30 horas en el Monumental.

Los albos salen presionados a la cancha David Arellano, puesto que deben ganar para volver al liderazgo del fútbol chileno, luego de la goleada de Deportes Limache por 5-2 sobre Cobresal en El Salvador.

El Cacique se mide ante un equipo que viene de sumar dos derrotas en línea y para ello el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, dio a conocer a los citados para el importante encuentro.

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Los citados de Colo Colo vs Huachipato

El Tano dio a conocer la lista de convocados para el partido de este lunes, donde hay un par de sorpresas: hay un retorno y un polémico jugador fue nuevamente “cortado” por el argentino.

A la lista regresa el lateral derecho Matías Fernández, quien vuelve a ser opción por la banda tras perderse el partido ante Audax Italiano por una gripe que no lo dejó entrenador con normalidad.

Los citados de Colo Colo.

Los citados de Colo Colo.

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En tanto, sale de la nómina el lateral izquierdo Cristián Riquelme, quien protagonizó una polémica en su condominio en La Florida tras el Superclásico y está tras Diego Ulloa y Erick Wiemberg en la consideración.

Colo Colo sale a sumar un nuevo triunfo en el estadio Monumental y así volver a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

En síntesis

  • Colo Colo enfrenta a Huachipato este lunes a las 20:30 horas en el Monumental.
  • El entrenador Fernando Ortiz citó a Matías Fernández tras superar un cuadro de gripe.
  • El lateral Cristián Riquelme quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica del estratega.
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