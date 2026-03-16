La séptima fecha de la Liga de Primera se cierra este lunes, cuando Colo Colo salga a recuperar la cima de la tabla ante Huachipato desde las 20:30 horas en el Monumental.

Los albos salen presionados a la cancha David Arellano, puesto que deben ganar para volver al liderazgo del fútbol chileno, luego de la goleada de Deportes Limache por 5-2 sobre Cobresal en El Salvador.

El Cacique se mide ante un equipo que viene de sumar dos derrotas en línea y para ello el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, dio a conocer a los citados para el importante encuentro.

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Los citados de Colo Colo vs Huachipato

El Tano dio a conocer la lista de convocados para el partido de este lunes, donde hay un par de sorpresas: hay un retorno y un polémico jugador fue nuevamente “cortado” por el argentino.

A la lista regresa el lateral derecho Matías Fernández, quien vuelve a ser opción por la banda tras perderse el partido ante Audax Italiano por una gripe que no lo dejó entrenador con normalidad.

Los citados de Colo Colo.

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En tanto, sale de la nómina el lateral izquierdo Cristián Riquelme, quien protagonizó una polémica en su condominio en La Florida tras el Superclásico y está tras Diego Ulloa y Erick Wiemberg en la consideración.

Colo Colo sale a sumar un nuevo triunfo en el estadio Monumental y así volver a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Huachipato este lunes a las 20:30 horas en el Monumental.

enfrenta a Huachipato este lunes a las en el Monumental. El entrenador Fernando Ortiz citó a Matías Fernández tras superar un cuadro de gripe.

citó a tras superar un cuadro de gripe. El lateral Cristián Riquelme quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica del estratega.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera