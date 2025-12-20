Universidad de Chile cerró una temporada 2025 de la peor forma, porque se quedó afuera de la Copa Libertadores y su entrenador, Gustavo Álvarez, avisó a dos fechas del final de la Liga de Primera que quería dejar el club.

El argentino, en una polémica conferencia de prensa antes del partido ante Coquimbo Unido, contó que quería dejar el cuadro laico tras dos años en el cargo.

La salida de Álvarez de la U no fue tan sencilla, debido a que tenía contrato vigente hasta finales de 2026 y una cláusula importante a pagar si es que decidía irse de forma unilateral.

El bajo monto que pagará Gustavo Álvarez para irse de la U

Azul Azul tuvo que pagar 800 mil dólares a Huachipato para contratar a Gustavo Álvarez, es por ello que planteó una cláusula de 1.2 millones de dólares si quería irse del club, la que no pagará por completo.

Luego de varios días de negociaciones, la concesionaria que administra a la U llegó a un acuerdo con los representantes del DT, porque se definió el monto que deberá pagar para quedar en libertad de acción.

Gustavo Álvarez dice adiós a la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En El Mercurio dieron a conocer que abonará menos de la mitad de lo que dice el contrato, ya que se fijó una indemnización para los azules de 500 mil dólares, la cual será pagada en cómodas cuotas.

De esta manera, Gustavo Álvarez se sale con la suya y se va de Universidad de Chile por la puerta chica y pagando mucho menos de lo que debía.