Gustavo Álvarez parece estar viviendo sus últimas horas en Universidad de Chile. Quien despidió al entrenador, aunque no de buena manera, fue el histórico Johnny Herrera.

El técnico anunció que no quería seguir en el club y ahora está en la parte final de la negociación con el Romántico Viajero para poder romper el contrato que lo unía hasta fines del 2026. El argentino le pondrá término a dos años en el CDA.

La salida que no le gusta a Johnny Herrera

Si bien en lo deportivo Gustavo Álvarez tuvo varios hechos positivos en Universidad de Chile, como la conquista de la Copa Chile y la Supercopa, además de romper los 22 años sin derrotar a Colo Colo en el Estadio Monumental, esta salida deja más de una herida abierta.

ver también ¡Se acabó el amor! Esta es la razón que habría causado la furia en la U de Chile y por la cual Renato Paiva pierde respaldo

Álvarez siempre fue alabado por su caballerosidad y carácter lejos de las polémicas, pero la forma en la que está forzando su salida, con contrato vigente, no agrada en el mundo azul. Uno de los más molestos es Johnny Herrera.

“Debe hacer lo correcto. Me engrupió, yo le creía al profesor Gustavo Álvarez. Yo creía que nos quería“, indicó el ídolo azul en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Herrera siempre fue uno de los grandes defensores del argentino, pero esta salida marcó un quiebre con el entrenador.

Gustavo Álvarez ganó dos títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Cuando Universidad de Chile todavía estaba en la disputa para clasificar a la Copa Libertadores, Álvarez reveló que no quería seguir en la previa de un encuentro fundamental. Terminaron empatando y se quedaron sin los pasajes al torneo de clubes más importante de América.

“Donde creo que muestra la hilacha es en esa conferencia previo al partido con Coquimbo Unido”, complementó el jugador más ganador en la historia del Romántico Viajero. En los próximos días, debería quedar sellada la salida de Gustavo Álvarez.