Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

Pinilla dice una verdad incómoda sobre Paqui Meneghini en U. de Chile: “No se acerca ni a…”

Mauricio Pinilla destruyó el rendimiento de la U. de Chile de Paqui Meneghini e hizo una comparación con el 2025.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Esto dijo Pinilla de la U de Meneghini
© ESPN/PhotosportEsto dijo Pinilla de la U de Meneghini

U. de Chile recibió un duro golpe en su complicado inicio de temporada, porque perdió contra Palestino y quedó fuera de la Copa Sudamericana. En marzo, la U se despide de la competencia internacional en 2026.

Tras el fracaso, las principales críticas recaen sobre Francisco Meneghini. Y es que el entrenador de 37 años llegó para reemplazar a Gustavo Álvarez y no ha estado a la altura de su antecesor, sumando apenas un triunfo en seis duelos.

Pese a los malos resultados, y a las críticas que aumentan con el pasar de las horas, el DT descartó renunciar. Por su lado, la dirigencia tampoco piensa en sacarlo por ahora, aunque la urgencia está en empezar a ganar.

Meneghini suma y suma críticas en U. de Chile | Photosport

Meneghini suma y suma críticas en U. de Chile | Photosport

“U. de Chile no juega bien”: Solabarrieta pierde la paciencia con Paqui Meneghini

ver también

“U. de Chile no juega bien”: Solabarrieta pierde la paciencia con Paqui Meneghini

“La peor U de Álvarez es mejor que la U de Meneghini”

Lo cierto es que, con la eliminación de Copa Sudamericana, Paqui Meneghini perdió el poco crédito que había acumulado con el triunfo en el Superclásico. Hinchas e históricos le sueltan la mano, como fue el caso de Mauricio Pinilla.

“Lo que pasa es que la U tenía una base y desde ahí Paqui Meneghini tenía que mejorar. E involucionó. Lamentablemente, el equipo empeoró. Ni siquiera se acerca a la peor versión de Álvarez“, dijo el exgoleador en ESPN.

Publicidad

La peor versión de Álvarez jugaba mejor que esta U“, decretó. Su compañero de panel Cristián Caamaño estuvo de acuerdo. “Si había un pecado de Álvarez, era que los delanteros no convertían esas oportunidades. Ahora no se puede decir eso, porque los delanteros no las tienen“, criticó.

Lee también
Admitió el "miedo" de la U a Colo Colo y llegará al club que buscó a Álvarez
Mercado de fichajes 2026

Admitió el "miedo" de la U a Colo Colo y llegará al club que buscó a Álvarez

Otro ex DT de U. de Chile lucha con Álvarez por la banca de Newell's
Internacional

Otro ex DT de U. de Chile lucha con Álvarez por la banca de Newell's

Mientras Meneghini gana 50 millones, este fue el sueldo de Álvarez
U de Chile

Mientras Meneghini gana 50 millones, este fue el sueldo de Álvarez

Cruel declaración en Palestino por el bajísimo nivel de la U
U de Chile

Cruel declaración en Palestino por el bajísimo nivel de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo