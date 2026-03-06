U. de Chile recibió un duro golpe en su complicado inicio de temporada, porque perdió contra Palestino y quedó fuera de la Copa Sudamericana. En marzo, la U se despide de la competencia internacional en 2026.

Tras el fracaso, las principales críticas recaen sobre Francisco Meneghini. Y es que el entrenador de 37 años llegó para reemplazar a Gustavo Álvarez y no ha estado a la altura de su antecesor, sumando apenas un triunfo en seis duelos.

Pese a los malos resultados, y a las críticas que aumentan con el pasar de las horas, el DT descartó renunciar. Por su lado, la dirigencia tampoco piensa en sacarlo por ahora, aunque la urgencia está en empezar a ganar.

“La peor U de Álvarez es mejor que la U de Meneghini”

Lo cierto es que, con la eliminación de Copa Sudamericana, Paqui Meneghini perdió el poco crédito que había acumulado con el triunfo en el Superclásico. Hinchas e históricos le sueltan la mano, como fue el caso de Mauricio Pinilla.

“Lo que pasa es que la U tenía una base y desde ahí Paqui Meneghini tenía que mejorar. E involucionó. Lamentablemente, el equipo empeoró. Ni siquiera se acerca a la peor versión de Álvarez“, dijo el exgoleador en ESPN.

“La peor versión de Álvarez jugaba mejor que esta U“, decretó. Su compañero de panel Cristián Caamaño estuvo de acuerdo. “Si había un pecado de Álvarez, era que los delanteros no convertían esas oportunidades. Ahora no se puede decir eso, porque los delanteros no las tienen“, criticó.