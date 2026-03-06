Universidad de Chile prepara el duelo contra Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera, con la herida de la derrota y por consiguiente eliminación en Copa Sudamericana contra Palestino.

Este viernes en rueda de prensa desde el CDA, el mediocampista Israel Poblete explicó el polémico silencio azul tras la eliminación de la copa, y ofreció disculpas a los hinchas que se quedaron esperando una explicación.

“Más que nada fue un poco por la tristeza y frustración. La mayoría se fue. Si a los hinchas u otras personas les molestó, ofrecer las disculpas correspondientes. Pero fue eso: masticar la derrota y salir. Por eso ahora estoy hablando“, dijo Poblete.

Multa y bajo rendimiento en la U

Cabe recordar que por reglamento de la Conmebol los equipos deben ofrecer al menos una entrevista flash a la transmisión oficial u otra en la zona mixta, cosa que no ocurrió. Por esto, los azules deberán pagar una multa de 10 mil dólares, unos 9 millones de pesos.

Por otro lado, el volante abordó el bajo rendimiento mostrado hasta ahora por el Chuncho. “Hemos tenido detalles en general en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Así todos juntos podemos sacar esto adelante“, manifestó.

“Creo que no hemos tenido a lo largo una estabilidad de juego. Unos partidos los hemos jugado bien y otros no tanto. Hemos perdido partidos por detalles. Son las cosas que tenemos que corregir y entre todos encontrar ese juego que se pueda sostener“, añadió.

Poblete sentencia “los balones detenidos, defender, atacar. Estamos en la búsqueda del nivel para ganar los partidos y sostener el juego los 90 minutos. Doy fe que el plantel y el cuerpo técnico entrena a tope para sacar esto adelante”.