“Estamos alineados”: Plantel de la U responde sobre la permanencia de Francisco Meneghini

Universidad de Chile sufrió un tropezón de palabras mayores en el inicio de temporada. El equipo comandado por Francisco Meneghini no pudo clasificar a Copa Sudamericana y quedó eliminado ante Palestino en derrota por 2-1.

Duro golpe para el plantel azul que tras el Superclásico se ilusionaba con meterse en la fase de grupos del torneo continental. “Estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal. Pero ya tenemos que dar vuelta la página”; enfatizó Israel Poblete este viernes en conferencia de prensa.

El “histórico” recalcó que el golpe afectó a todos y por lo mismo no hablaron tras el duelo ante los árabes. Sin embargo, juramentó que se hicieron las correcciones pertinentes para no volver a tropezar con la misma piedra.

“Hemos tenido detalles en general en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Así todos juntos podemos sacar esto adelante”, recalcó.

¿Qué pasa con Francisco Meneghini en la U?

Pero Israel Poblete también abordó el momento de crisis que enfrenta especialmente Francisco Meneghini. El DT que llegó para reemplazar a Gustavo Álvarez todavía no logra convencer al hincha ni a la dirigencia. Pese al triunfo en el Superclásico, perdió todo lo ganado ante Palestino y al quedar fuera de la Copa Sudamericana.

Incluso el nombre de Jorge Sampaoli vuelve a sonar como un posible reemplazante de Paqui. Tema que en el plantel abordaron y recalcaron que están a muerte con el actual adiestrador. “Estamos alineados con el profe en la interna”, enfatizó de entrada.

“Sabemos que se entrena bien, que todos hacen lo posible para hacer las cosas bien. Pero esto es fútbol y no se han dado las cosas como hemos querido. Pero todos hace lo mejor posible y ojalá el lunes hacer un buen fútbol y sostenerlo”, sentenció Poblete.

