Gustavo Álvarez está sin trabajo y es una de las grandes opciones a llegar a la banca de Newell’s Old Boys. Claro que no es el único, ya que también compite con Frank Darío Kudelka.

Mucho se ha especulado con el futuro de Álvarez luego de su polémica salida de Universidad de Chile. Si bien se le vinculó bastante con la selección peruana, lo cierto es que sigue cesante, con el currículum actualizado por si surge una nueva oportunidad de ponerse el buzo.

La competencia de Gustavo Álvarez

Newell’s Old Boys es uno de los clubes tradicionales en Argentina, pero que actualmente no lo pasa bien. Para colmo de males, están eclipsados por el gran momento de Rosario Central, quienes cuentan con la presencia estelar de Ángel Di María.

La Lepra necesita un nuevo entrenador y ahí surgió la opción de Gustavo Álvarez tras la salida de la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi. De acuerdo al periodista Germán García Grova, el campeón de Copa Chile y la Supercopa con Universidad de Chile es el elegido para llegar.

La principal traba para la llegada de Álvarez, es la urgencia que tiene Newell’s. Este domingo 1 de marzo será el clásico ante Rosario Central, por lo que no hay tiempo para nada. La gente no espera y quieren ganar ese duelo, mientras el DT es más de procesos y trabajo.

Ante estas dudas de Gustavo Álvarez, es que surgió el nombre de otro candidato para arribar a la Lepra: Frank Darío Kudelka. Sí, quien dirigió a Universidad de Chile entre 2018 y 2019. Triple K ya estuvo en los rojinegros, por lo que conoce bien al club y no tendría problemas de asumir antes de medirse ante los Canallas según indica Doble Amarilla.

Kudelka dirigió a Newell’s entre 2019 y 2021. Imagen: Getty

Newell’s no tiene mucho margen. Este miércoles 25 de febrero enfrentan a Estudiantes de La Plata, donde Lucas Bernardi será el DT interino. Ya desde el jueves deben tener al nuevo cuerpo técnico, por lo que las próximas horas serán claves para definir quién será el elegido.