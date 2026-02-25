El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina. Pedro “Heidi” González espera con ansias el partido, así como también un gol de Juan Martín Lucero.

El Romántico Viajero no pasa por un buen momento, con cuatro partidos sin ganar y con un Francisco Meneghini muy cuestionado, pese al poco tiempo de trabajo. El duelo en el Estadio Monumental será una prueba de fuego para el actual plantel azul.

El deseo de Heidi González

Pedro González vivió muchos Superclásicos y también, le tocó anotarle en varias oportunidades a Colo Colo. Uno de los más recordados, es cuando enganchó ante Marcelo Ramírez en el arco norte del Estadio Nacional. Por todo esto, sabe cómo se viven los días previos a este encuentro.

“Los entrenamientos de la semana ya eran diferentes. La gente iba a hacer arengas y las prácticas eran muy especiales. Era un partido ‘mago’, se daban con todo. Sobre todo ir a jugar al Monumental; nosotros nos preparábamos bien porque teníamos jugadores importantes que llevaban el peso del equipo y eso te daba confianza”, indicó Heidi a Bolavip.

González sabe que en esta ocasión el favorito es Colo Colo, por llevar tres triunfos consecutivos, mientras Universidad de Chile todavía no gana. Heidi tiene un deseo especial: que anote Juan Martín Lucero. Si bien el valdiviano sabe que no se celebra ante los ex equipos, siente que por el momento que pasa el Bulla, amerita que el argentino lo grite con todo.

“Tienen que jugar Lucero y Vargas. Sobre el festejo, depende del corazón de él. A mí me pasó con Cobreloa, les tengo cariño y no lo grité, pero lo de Lucero es distinto. Él viene escaso de triunfos, no ha hecho goles… ¡Imagínate un gol en un Clásico! Si no lo grita, no tendría sentido. Hoy está falto de todo“, explicó Heidi González.

Lucero lleva 3 partidos y no ha anotado en los Azules. Imagen: U. de Chile

Juan Martín Lucero estuvo en 2022 en Colo Colo y se fue de forma muy polémica, ganándose el odio de los hinchas albos. En 2025 ya les convirtió con la camiseta de Fortaleza y no tuvo problemas en festejar. Ahora vuelve a Macul, pero en el lado azul de la fuerza.