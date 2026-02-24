Francisco Meneghini vive su primera gran crisis al mando de Universidad de Chile con apenas unos meses al mando del equipo. Y es que de la mano de Paqui los azules siguen sin despegar en este inicio del 2026.

Los números de la U con Paqui como DT son realmente desoladores. De doce puntos posibles apenas han sumado tres en este inicio de la Liga de Primera, con cero triunfos, tres empates y una derrota.

Con este panorama ya son varios los que están recordando con bastante cariño a Gustavo Álvarez, quien decidió marcharse del club al término de la temporada pasada tras marcadas diferencias con la dirigencia de Azul Azul.

Además, si se consideran los sueldos de ambos entrenadores, tampoco es que en la U hayan dado un salto de calidad abismal entre uno y otro.

Los sueldos de Meneghini y Álvarez en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el sueldo de Francisco Meneghini en Universidad de Chile es de 53 millones de pesos. Este se reparte entre él y su cuerpo técnico.

Este cifra es apenas inferior a lo que ganaba Gustavo Álvarez, ya que el ex DT de los azules recibió un sueldo cercano a los 58 millones de peses chilenos.

Gustavo Álvarez ganó en Universidad de Chile un sueldo muy similar al de Paqui. | Foto: Photosport.

“El monto es equivalente al que percibía Gustavo Álvarez en su primer año al mando del club, en un ciclo que posteriormente vio incrementos salariales durante su segunda temporada”, detallaron en el mencionado medio.

Cifras bastante similares con resultados deportivos que no pueden ser más distintos. Mientras con Álvarez el inicio en el 2024 invitó a la ilusión, el de este 2026 con Paqui ya preocupa a varios, sobre ahora que estamos a solo días del Superclásico 199 ante Colo Colo.

