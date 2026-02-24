Es tendencia:
Universidad de Chile

Juvenal Olmos dice lo que muchos piensan de Meneghini en U de Chile: “No ha tenido lo que se…”

El comentarista analizó el irregular andar de Paqui al mando de la U a días de que se juegue el Superclásico ante Colo Colo.

Por Patricio Echagüe

Paqui bien podría jugarse su lugar en la U este domingo.
Universidad de Chile de la mano de Francisco Meneghini está atravesando un complejo panorama. A días del Superclásico ante Colo Colo los azules siguen sin despegar, sumando paupérrimos tres de doce puntos posibles en este inicio de la Liga de Primera 2026.

El gran apuntado en esta pasada está siendo Paqui, quien simplemente en su rol como entrenador no le ha podido dar las herramientas necesarias a sus dirigidos para que puedan destacar.

Así lo siente por lo menos Juvenal Olmos, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports analizó en duros términos el trabajo del argentino, asegurando que no ha tenido lo que necesita para estar en un grande como la U.

U de Chile pierde al candidato número uno para reemplazar a Paqui Meneghini

Las duras críticas de Olmos a Meneghini

El comentarista aseguró que “un técnico no necesita ir a probar el plantel de la U. Ese plantel ya está probado. Tú puedes jugar mal un partido, pero la importancia de Altamirano 2025 y su protagonismo escaso en este torneo a mí me dice algo”.

Un técnico de equipo grande no puede equivocarse tantas veces en encontrar su equipo”, agregó el ex DT de la selección chilena.

Francisco Meneghini suma apenas un 25% de rendimiento al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Francisco Meneghini suma apenas un 25% de rendimiento al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Olmos avisó que “la crítica es muy pesada. No la ganas con solo un partido y yo creo que Paqui no ha tenido la certeza que se requiere en un técnico de uno de los equipos grandes”.

En partido oficiales Meneghini ha dirigido cuatro compromisos en Universidad de Chile, con cero triunfos, tres empates y una derrota. Suma tres goles a favor, cuatro en contra y un bajísimo 25% de rendimiento.

¿Qué pasa para el Superclásico? Octavio Rivero mantiene la alerta en U de Chile

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Azules y albos se verán las caras este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

