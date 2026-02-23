Una de las grandes ausencias que ha tenido Universidad de Chile es Octavio Rivero, el delantero que llegó para ser goleador, pero que ya se perdió dos partidos en la Liga de Primer 2026.

El uruguayo estuvo ausente en la derrota ante Huachipato, además del empate contra Deportes Limache, lo que llama la atención por el gran esfuerzo que hizo la U por traerlo de regreso a Chile.

Por lo mismo, los hinchas están expectantes por lo que puede pasar en la previa con el Superclásico en el estadio Monumental, donde vivirá un encuentro especial por su pasado en Colo Colo.

Pero la U entregó el último parte médico con el uruguayo, donde apuntan que tiene una “lesión sinovitis en regresión”.

Octavio Rivero fue con sus hijas a ver a la U vs Limache. Foto: Redgol.

ver también “Hablaríamos de varios meses…”: explican con peras y manzana la lesión de Octavio Rivero

Rivero en duda para el Superclásico

Octavio Rivero se pudo ver en el Estadio Nacional, donde fue una ausencia muy importante para Universidad de Chile, que pido a gritos los goles para poder salir a flote.

Publicidad

Publicidad

Si bien el uruguayo no quiso hablar con los medios, teniendo en cuenta de que iba acompañado de sus hijas, desde el martes volverá a ser revisado para ver si se apunta su regreso.

Si bien el tema de la sinovitis le ha traído muchas complicaciones, incluso con la opción de una cirugía para buscar una decisión, es algo que deberá resolver la U y el cuerpo técnico y médico.

Por ahora, el uruguayo vuelve a ser una de las alarmas que tiene la U en la previa del Superclásico, donde lo estarán esperando, pero no de la mejor forma en su regreso a la Ruca.

Publicidad

Publicidad