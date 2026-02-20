Universidad de Chile afina detalles para un partido determinante frente a Deportes Limache, en un inicio tambaleante en la Liga de Primera 2026 bajo la conducción de Francisco Meneghini.

Los azules arrancaron con dos empates y una caída, números que encienden las alertas y los obligan a sumar de a tres para no ceder terreno ante los que ya se despegan en la tabla.

En la previa del cruce ante el equipo de Víctor Rivero, el DT de los azules fue consultado en la conferencia de prensa sobre el estado de Octavio Rivero.

La firme respuesta de Paqui sobre Rivero

Al ser consultado por el estado del delantero de los azules, manifestó: “No soy doctor y no soy el más indicado para entrar en detalle. Hoy no se contempla la operación, pero ellos deben evaluar cómo se siente. Lo queremos tener bien, porque es fuerte, que todo el tiempo quiere estar (…) Necesitamos que esté bien. Confío en él, porque es muy competitivo. Vamos a evaluar cómo sigue esa situación”.

Además agregó más detalles sobre el estado actual del Uruguayo: “Él sintió la molestia en Perú, ante Audax evolucionó bien, pero antes de Huachipato se le inflamó la rodilla, sintió molestia y preferimos descargar, ante Palestino se sintió bien y vimos el compromiso de querer estar. Para ningún jugador es agradable estar afuera. Tras San Luis se dio una situación similar y se decidió para un tiempo“.

Sobre los plazos de recuperación, fue tajante en manifestar que no hay un plazo definido: “No tenemos fechas exactas, pero buscamos que se desinflamos la rodilla y ver cómo está. Hace un esfuerzo por querer estar, pero no está al 100 por ciento, queremos que cuando vuelva esté en plenitud de condiciones“.

