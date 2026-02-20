Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

“Vamos a…”: Francisco Paqui Meneghini y posible operación de Octavio Rivero

El DT de los azules entregó más detalles sobre la lesión del delantero uruguayo.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Octavio Rivero sigue con problemas en la rodilla.
© Emisora BullangueraOctavio Rivero sigue con problemas en la rodilla.

Universidad de Chile afina detalles para un partido determinante frente a Deportes Limache, en un inicio tambaleante en la Liga de Primera 2026 bajo la conducción de Francisco Meneghini.

Los azules arrancaron con dos empates y una caída, números que encienden las alertas y los obligan a sumar de a tres para no ceder terreno ante los que ya se despegan en la tabla.

En la previa del cruce ante el equipo de Víctor Rivero, el DT de los azules fue consultado en la conferencia de prensa sobre el estado de Octavio Rivero.

La firme respuesta de Paqui sobre Rivero

Al ser consultado por el estado del delantero de los azules, manifestó: No soy doctor y no soy el más indicado para entrar en detalle. Hoy no se contempla la operación, pero ellos deben evaluar cómo se siente. Lo queremos tener bien, porque es fuerte, que todo el tiempo quiere estar (…) Necesitamos que esté bien. Confío en él, porque es muy competitivo. Vamos a evaluar cómo sigue esa situación”.

Además agregó más detalles sobre el estado actual del Uruguayo: Él sintió la molestia en Perú, ante Audax evolucionó bien, pero antes de Huachipato se le inflamó la rodilla, sintió molestia y preferimos descargar, ante Palestino se sintió bien y vimos el compromiso de querer estar. Para ningún jugador es agradable estar afuera. Tras San Luis se dio una situación similar y se decidió para un tiempo“.

Sobre los plazos de recuperación, fue tajante en manifestar que no hay un plazo definido: No tenemos fechas exactas, pero buscamos que se desinflamos la rodilla y ver cómo está. Hace un esfuerzo por querer estar, pero no está al 100 por ciento, queremos que cuando vuelva esté en plenitud de condiciones“.

Publicidad
Lee también
"Trabajamos bien": Paqui Meneghini tranquilo con el presente de la U
U de Chile

"Trabajamos bien": Paqui Meneghini tranquilo con el presente de la U

A Meneghini le preguntan por su crédito y sorprende con la respuesta
U de Chile

A Meneghini le preguntan por su crédito y sorprende con la respuesta

Esto dijo Mayo cuando le preguntaron por la obsesión azul con Rivero
U de Chile

Esto dijo Mayo cuando le preguntaron por la obsesión azul con Rivero

Tabilo vs. Tirante: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?
Tenis

Tabilo vs. Tirante: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo