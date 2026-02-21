Un triunfazo sumó Colo Colo en la cuarta fecha de la Liga de Primera, porque fue al estadio El Teniente de Rancagua para vencer a O’Higgins y llegar a su tercera victoria en línea.

Los albos se impusieron en un recinto en el que no lo hacían desde 2021 y fue por un apretado 1-0, gracias al gol de Claudio Aquino en complicidad con el arquero Omar Carabalí, quien soltó un balón que aprovechó el argentino.

La victoria deja en la cima de la tabla de posiciones a Colo Colo con 9 puntos, los mismos que tiene Huachipato, situación que tiene muy contento al entrenador Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz celebra la victoria de Colo Colo

Tras la victoria habló el Tano Ortiz, quien en conversación con TNT Sports valoró el cometido de sus dirigidos ante el copero equipo de O’Higgins, que venía de ganarle a Bahía en la Libertadores.

“Estoy muy satisfecho por todo; el empuje, las ganas, el querer venir a una cancha difícil. Creo que hicimos un buen partido, los chicos lo han. Pudimos concretar, pudimos defender… la verdad es que ellos hicieron un excelente partido. Los jugadores son los protagonistas“, dijo el argentino.

Fernando Ortiz celebró en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Ortiz dice que Colo Colo da un paso hacia adelante: “fue bueno en todo sentido. De a poquito vamos creciendo como equipo y como grupo, que es lo más importante”.

Sobre el Superclásico ante Universidad de Chile, del próximo domingo en el Monumental, se guardó sus comentarios.

“Quiero disfrutar un ratito de esto, ya el día de mañana estaré pensando en el clásico que es tan importante para todos”, cerró.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera