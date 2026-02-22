La presión está al límite. Ante los reclamos de los hinchas en Universidad de Chile por el desempeño de Francisco Meneghini como entrenador, comienzan semanas de alta tensión en la institución, que arrancan con el juego ante Deportes Limache por Liga de Primera.

Con sólo dos puntos de nueve posibles, el entrenador argentino sabe que si bien cuenta con la confianza de la dirigencia de Azul Azul y de su plantel, los resultados son los que mandan en el fútbol, y una nueva caída aumenta la tensión de cara al Superclásico del próximo domingo.

Para el lance ante Limache, “Paqui” volverá a meter mano en la formación titular de U de Chile, con la vuelta de dos futbolistas, uno de ellos que cumplió suspensión, además de la vuelta de un jugador que la pasada temporada era indiscutido.

Los cambios de “Paqui” en el 11 de U de Chile

Respecto del equipo que igualó sin goles con Palestino en la jornada 3, mantendrá su línea de tres en defensa, con Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia por delante de su arquero Gabriel Castellón. A partir de acá, ya vienen los cambios.

Por la banda izquierda en U de Chile saldrá el juvenil Diego Vargas, quien dejará su lugar al argentino Felipe Salomoni que vuelve tras dos fechas de suspensión. Otro que vuelve es Javier Altamirano para reemplazar a Israel Poblete y acompañar a Charles Aránguiz en zona media.

El resto del equipo se mantendrá, por lo que se ratifica la confianza a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en ofensiva, pese a tener la peor delantera en 19 años. Por detrás de ellos estará Lucas Assadi como enlace.

¿Cuál es la formación ante Limache?

Universidad de Chile salta a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en mediocampo; Lucas Assadi de enlace; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en delantera.

Mientras que en el banco de suplentes estarán el meta Cristopher Toselli; los defensores Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo y Diego Vargas; los volantes Marcelo Díaz, Lucas Romero e Israel Poblete; más los atacantes Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

