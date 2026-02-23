Universidad de Chile sufrió el empate 2-2 de Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera, y los azules acrecientan las dudas a días del Superclásico 199 contra Colo Colo, que se jugará en el estadio Monumental.

Como si fuera poca la crisis deportiva e incertidumbre por la continuidad del entrenador Francisco Meneghini, Universidad de Chile suma más problemas por el comportamiento de “sus hinchas”.

Es que la U ya estaba castigada por los serios incidentes ocurridos en el duelo de la primera fecha contra Audax Italiano. Frente a Limache estuvo cerrada íntegramente la galería sur y ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena sólo podrán ingresar a ese sector niños y personas de la tercera edad.

Cuando la U lo daba vuelta y ganaba por 2-1 a Limache, la barra azul, esta vez ubicada por completo en la galería norte, lanzó un considerable número de fuegos artificiales, durante varios minutos. Y el informe del árbitro Fernando Véjar complica aún más la situación para el Chuncho.

U. de Chile vs. Limache: cuatro minutos de fuegos artificiales

“Al minuto 70 desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 Andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido y reanudándose una vez finalizado el lanzamiento de estos“, escribió el réferi en su informe.

Fernando Véjar complica aún más a la castigada Universidad de Chile.

Ya que a algunos se les olvida, es conveniente recordar que, guste o no, la pirotecnia está prohibida por ley ordinaria y sancionada en las bases del fútbol chileno.

Por otro lado, varias voces apuntan a que la suspensión temporal del partido producto de la manifestación de los hinchas azules perjudicó a la U, que en ese momento era muy superior al rival. Incluso el mismo Paqui Meneghini lo consideró así.

“Tengo esa sensación, que hasta ese momento estábamos bien, siendo superiores, habíamos hecho el 2-1 y daba la sensación que podíamos generar el tercero. Después del parón el equipo se puso más lento en la circulación, el rival tuvo un poco más de posesión, sin profundidad, y consiguieron el empate”, aseguró el DT.

