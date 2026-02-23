“Después del parón el equipo se puso más lento en la circulación, el rival tuvo un poco más de posesión, sin profundidad, y consiguieron el empate”. Con esas palabras, Francisco Meneghini cuestionó a la barra de U de Chile, tras el empate 2-2 ante Limache.

Y si Paqui se mosqueó por la intervención de los barristas cuando ganaban 2-1, Javier Altamirano no se quedó atrás. Uno de los que anotó llamó a seguir buscando el repunte, aunque después le cayó a la hinchada azul.

“Lo importante es que se mostró actitud y carácter. Debemos seguir trabajando para conseguir una victoria, No obtuvimos la victoria por detalles”, partió diciendo Altamirano.

Javier Altamirano se queja por la barra de U de Chile

Con las pulsasiones a mil tras el pitazo final, Javier Altamirano no le hizo el quite a la pregunta por la barra de U de Chile. Tras los dichos de su DT culpando a la hinchada y su intervención, el jugador salió al paso.

Altamirano volvió al gol en la U /Photosport

“Se juntan muchas cosas, pero son detalles. Nos perjudican, pero es parte del fútbol”, se quejó, fiel a su estilo bajo perfil. Sin embargo, el jugador nacido en Huachipato llamó a dar vuelta la página y pensar en el siguiente duelo.

Ahí, Colo Colo aparece en el horizonte en un partido decisivo para el futuro de Francisco Meneghini como entrenador de U de Chile. Altamirano mandó directo recado a Macul.

El momento de la polémica en Ñuñoa /Photosport

“La U siempre quiere ganar, estamos claros en eso. Todavía queda mucho camino y tenemos que dar vuelta la página y conseguir un triunfo en el Monumental. Hay que ir con todo”, cerró.

