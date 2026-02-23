Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Javier Altamirano apoya a Meneghini y se las canta clarita a la barra de U de Chile: “Nos perjudican”

El volante que anotó un tanto ante Limache fue claro en decir que los barristas y sus fuegos artificiales fueron factor en el empate.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Polémica por los fuegos artificiales de la barra azul.
© Photosport.Polémica por los fuegos artificiales de la barra azul.

“Después del parón el equipo se puso más lento en la circulación, el rival tuvo un poco más de posesión, sin profundidad, y consiguieron el empate”. Con esas palabras, Francisco Meneghini cuestionó a la barra de U de Chile, tras el empate 2-2 ante Limache.

Y si Paqui se mosqueó por la intervención de los barristas cuando ganaban 2-1, Javier Altamirano no se quedó atrás. Uno de los que anotó llamó a seguir buscando el repunte, aunque después le cayó a la hinchada azul.

“Lo importante es que se mostró actitud y carácter. Debemos seguir trabajando para conseguir una victoria, No obtuvimos la victoria por detalles”, partió diciendo Altamirano.

Javier Altamirano se queja por la barra de U de Chile

Con las pulsasiones a mil tras el pitazo final, Javier Altamirano no le hizo el quite a la pregunta por la barra de U de Chile. Tras los dichos de su DT culpando a la hinchada y su intervención, el jugador salió al paso.

Altamirano volvió al gol en la U /Photosport

Altamirano volvió al gol en la U /Photosport

“Se juntan muchas cosas, pero son detalles. Nos perjudican, pero es parte del fútbol”, se quejó, fiel a su estilo bajo perfil. Sin embargo, el jugador nacido en Huachipato llamó a dar vuelta la página y pensar en el siguiente duelo.

Publicidad

Ahí, Colo Colo aparece en el horizonte en un partido decisivo para el futuro de Francisco Meneghini como entrenador de U de Chile. Altamirano mandó directo recado a Macul.

El momento de la polémica en Ñuñoa /Photosport

El momento de la polémica en Ñuñoa /Photosport

La U siempre quiere ganar, estamos claros en eso. Todavía queda mucho camino y tenemos que dar vuelta la página y conseguir un triunfo en el Monumental. Hay que ir con todo”, cerró.

Publicidad
Lee también
No es Assadi: el jugador que preocupa a la U para el Superclásico
U de Chile

No es Assadi: el jugador que preocupa a la U para el Superclásico

Assadi salió así del Nacional: disparó la preocupación para el Superclásico
U de Chile

Assadi salió así del Nacional: disparó la preocupación para el Superclásico

Afirman que la locura táctica de Paqui Meneghini perjudicó a la U
U de Chile

Afirman que la locura táctica de Paqui Meneghini perjudicó a la U

El gran dilema de Colo Colo para el Superclásico con la U
Colo Colo

El gran dilema de Colo Colo para el Superclásico con la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo