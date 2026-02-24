Controversia en el fútbol chileno en lo que es el regreso de la Primera B. Es que uno de los estadio que ha dado que hablar en los últimos meses es el Calvo y Bascuñán, donde Luis Marcoleta alzó la voz por el estado del terreno de juego.

Si bien en un inicio se habló de que Antofagasta debía buscar nueva cancha para hacer de local, finalmente se jugará en el recinto puma. Ahí, el DT le bajó el perfil a las críticas por el césped y el estado de este.

“Prefiero jugar como esté la cancha, en los tiempos de uno y estos jugadores también jugaron en cancha de tierra… Yo digo que el jugador bueno juega en cualquier cancha y juega igual“, lanzó el DT.

Luis Marcoleta y el próximo desafío

Deportes Antofagasta recibirá a Puerto Montt este domingo, a mediodía en el Estadio Calvo y Bascuñán. Ante la polémica por el mal estado del pasto, Luis Marcoleta fue claro en su mensaje.

“Lo que menos yo le meto a mis jugadores en sus cabezas son las excusas, fuimos a Calama, ni hablé de la altura, vinimos acá (Talca), que la temperatura iba a estar sobre 37, ni siquiera hablamos de la temperatura”, dijo en el partido pasado.

Por eso, el experimentado DT dice que ya conversó con sus jugadores y les dejó en claro que no hay excusas. Por ello, Marcoleta asegura que “si yo me pongo a hablar del estado de la cancha le voy a dar argumentos para justificarse de algo que no tiene justificación”.

Luis Marcoleta, el señor de los ascensos /Photopsort

“El tema va a ser para los dos equipos, así que no es mi preocupación”, cerró. Antofagasta inició la Primera B venciendo 2-0 a domicilio a Rangers, mientras Puerto Montt hizo lo propio en casa ante Deportes Copiapó, por el mismo resultado.

