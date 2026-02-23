Una de las decisiones más polémicas que tomó Colo Colo a comienzos de temporada fue la salida de una de sus joyas. Manley Clerveaux salió a préstamo del Cacique al no tener espacio no por su nivel, sino que por sus actitudes, lo que tenía a los hinchas antes para ver si hicieron lo correcto.

El extremo haitiano de 19 años dejó el Estadio Monumental para tener una experiencia en la Primera B junto a Deportes Puerto Montt. En los Delfines no la ha tenido fácil, peleando por ganarse una camiseta de titular que sigue sin poder recibir.

Sin embargo, la joyita alba igual se las arregló para hacerse notar en el inicio del ascenso. Este domingo el ex Cacique entró desde el banquillo y se matriculó con el gol que selló el triunfo de su equipo con una jugada que ya ilusiona a varios con tenerlo de vuelta en la Ruca.

Manley Clerveaux se destapa tras dejar Colo Colo

En Colo Colo miran muy atentamente lo que está haciendo Manley Clerveaux en su salida a Deportes Puerto Montt. Si bien no ha asegurado una camiseta de titular, sí se ha hecho ver y más luego de cerrar la victoria de los Delfines.

Manley Clerveaux lideró el triunfo de Deportes Puerto Montt luego de su salida de Colo Colo. Foto: D. Puerto Montt.

En el debut en el ascenso frente a Deportes Copiapó, uno de los que estuvo a nada de ser campeón en 2025, su equipo se impuso por 2 a 0. El primer gol fue obra de Jason Flores, mientras que el segundo estuvo a cargo de la joyita alba.

En los 55′ minutos, Deportes Puerto Montt decidió hacer un cambio y mandar a Manley Clerveaux a la cancha. Su ingreso tardó apenas un rato en marcar diferencias, ya que en los 66′ sentenció el triunfo de los Delfines.

En un contragolpe letal, el ex Colo Colo tomó el balón un poco pasado de la mitad de la cancha y se jugó la personal. Sacándose a un rival con un enganche en el área, quedó perfilado para meter un remate al palo del arquero y sellar el 2 a 0.

Su actuación sacó aplausos entre los hinchas del cuadro sureño, donde ruegan que mantenga su nivel para que los ayude a ascender. Esto, considerando que el Eterno Campeón se los cedió por todo el 2026 con la idea de que le tome el peso a su carrera y así vuelva con una mejor actitud al Estadio Monumental, donde lo cortaron por no seguir las reglas.

Manley Clerveaux demuestra a lo lejos que puede ser un aporte importante para Colo Colo. En Deportes Puerto Montt festejan un triunfo que puede valer oro a fin de año gracias a un extremo que promete dar que hablar en el fútbol chileno.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras Manley Clerveaux se enfoca en Deportes Puerto Montt, Colo Colo comienza los trabajos para una semana clave. Este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas el Cacique recibe a la U de Chile en una nueva versión del Superclásico.

