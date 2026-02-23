Manley Clerveaux tuvo la llave para que Deportes Puerto Montt le pusiera broche de oro al partido ante Deportes Copiapó. Un tiro rasante del atacante haitiano que llegó al Velero cedido por Colo Colo significó el 2-0 que le dio tres puntos al equipo de Emiliano Astorga en el debut.

El experimentado DT de los Delfines tuvo al extremo centroamericano como una suerte de arma secreta. Lo hizo ingresar en el minuto 55 en reemplazo del venezolano Reiner Castro. “Vemos dentro de la semana cuál es el equipo que puede andar y cuáles jugadores pueden desequilibrar”, explicó Astorga.

“Sabíamos que Manley iba a entrar. Es un jugador rápido que cuando pilla a las defensas muy abiertas les hace mucho daño. Son estrategias que uno prepara sabiendo que también está Reiner, que también es desequilibrante y se esforzó la mayor parte del partido”, agregó el ex estratego de Rangers de Talca.

Manley Clerveaux en plena práctica de Deportes Puerto Montt. (Foto: @DPMChile).

Tuvo más palabras del objetivo de la entrada de Clerveaux. “Pusimos frescura con Manley, sabiendo que podía romper y desequilibrar. Son estrategias que se preparan. Confío en lo que hace Reiner y en lo que hace Manley, por algo lo trajimos y le damos la posibilidad de entrar”, manifestó el otrora defensor central de San Antonio Unido.

ver también Manley Clerveaux habla tras su primer gol en Puerto Montt: “Colo Colo es el equipo más grande de Chile, pero…”

El tremendo elogio de Astorga a Manley Clerveaux tras su primer gol en Puerto Montt

Emiliano Astorga ve varias cualidades que Manley Clerveaux puede aportarle a Puerto Montt. Sobre todo con los rivales más abiertos y jugados en ataque, algo que ocurrió en el estadio Chinquihue ante el León de Atacama, que soltó amarras con el 1-0 que anotó Jason Flores.

Publicidad

Publicidad

“Manley desequilbra aunque juegue 10, 15 o 20 minutos”, manifestó Astorga para refrendar la calidad que ve en el haitiano de 19 años nacido el 8 de mayo de 2006. Por cierto, el DT del cuadro sureño sacó cuentas muy alegres por la presentación de su equipo.

Emiliano Astorga tuvo un buen estreno liguero en Puerto Montt. (Jose Robles/Photosport).

Es un conocedor absoluto de la Primera B. “Esta categoría es muy difícil, partidos muy apretados, de mucho roce y muy fuertes. El rendimiento del equipo fue bueno en forma general. Anduvimos muy bien, los que entraron también lo hicieron bien y eso es importante”, dijo Astorga.

Publicidad

Publicidad

“El plantel está preparado para esto, el campeonato es largo. Les va a tocar a otros jugadores y deben estar a la altura. Es bueno que el equipo no se resienta. En el segundo tiempo tuvimos muchas posibilidades de convertir, ellos estaban muy lanzados en ataque y quedaban muy expuestos”, aseguró el avezado DT.

Y felicitó al equipo por dejar imbatida la valla que custodió Gonzalo Collao. “Lo importante fue que convertimos dos goles y mantuvimos el resultado, muy relevante en esta categoría tan apretada”, sentenció Emiliano Astorga, quien ya debe corregir detalles para visitar a Deportes Antofagasta el 1 de marzo a contar del mediodía.

ver también “Muy contento”: Experimentado jugador encuentra nuevo club en Primera B

Revisa el compacto del triunfo de Puerto Montt vs Deportes Copiapó

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Puerto Montt es uno de los cinco clubes que comenzó con una victoria la Primera B 2026.