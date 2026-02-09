Colo Colo sigue planificando lo que será el plantel 2026, donde tomaron una importante decisión con Nicolás Suárez, jugador que inició la pretemporada con el equipo que dirige Fernando Ortiz, pero que no pudo convencerlo y, por lo mismo, el jugador salió a préstamo a Deportes Copiapó de Primera B.

El jugador conversó con AS, donde se refirió a su salida de los albos y a su llegada a los albirrojos. “Me lo tomo con mucha responsabilidad, porque siento que es una oportunidad para crecer en el profesionalismo y pulirme aún más como jugador, ya que se necesita de minutos para que eso ocurra”, explicó.

La salida de Nicolás Suárez de Colo Colo

El defensa de 20 años reveló que fue duro dejar el Cacique. “Fue el club que me vio crecer desde los 11 años y me dio mis primeras herramientas para formarme como jugador, pero a la vez estoy muy esperanzado y con muchas ganas de enfrentar este nuevo desafío”.

Asimismo, añadió que siente que merecía una oportunidad para seguir. “En cuanto a minutos de juego, sí, ya que el jugador crece y se forma mediante la cantidad de minutos”.

Sobre su llegada a Copiapó, reveló que buscará sumar la mayor cantidad de minutos. “Y, en base a eso, consolidarme con un lugar en Copiapó. Y a nivel grupal, el equipo está preparado y con muchas ganas de conseguir el ascenso, ese es nuestro primer objetivo”.

También revela que en la parte emocional será complicado, ya que tendrá que separarse momentáneamente de su pareja, quien está embarazada. “En el ámbito emocional, sí, fue un poco difícil, ya que me perderé una parte del embarazo de mi pareja y del crecimiento de mi bebé en la guatita”.

“Pero a la vez estoy tranquilo, ya que el apoyo que me entregó ella, desde el día 1 de la noticia, fue fundamental para motivarme aún más para tomar esta decisión”.