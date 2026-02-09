Es tendencia:
El gran golpe que alista Colo Colo en el mercado de fichajes: va por dos refuerzos más

El cuadro albo no ha tenido un buen arranque de temporada y en Blanco y Negro apuestan la llegada de dos jugadores más.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca más fichajes.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo busca más fichajes.

Colo Colo sumó sus primeros puntos de la temporada, porque el pasado sábado le ganó a Everton por 2-0 en el estadio Monumental en la segunda fecha de la Liga de Primera.

Los albos ganaron, sin embargo, no dejaron tranquilos a los hinchas y volvieron a realizar un partido bajo, que recién se resolvió en el tiempo agregado con los goles de Yastin Cuevas y Javier Correa.

El rendimiento de Colo Colo preocupa a Blanco y Negro, es por ello que no están conformes con el plantel y tienen pensando hacer un esfuerzo para realizar más incorporaciones antes del cierre del libro de pases.

Colo Colo sorprende y busca dos fichajes más en el mercado

Este martes será un día clave en el Monumental, porque ByN va a realizar una nueva reunión de directorio, donde hablarán del plantel y la opción de que lleguen dos refuerzos más, según dio a conocer DaleAlbo.

“Este martes 10 de febrero Blanco y Negro tendrá una nueva reunión de directorio extraordinaria para analizar el fichaje de un nombre más. El puesto elegido sería el de extremo derecho, aunque todo dependerá de las opciones disponibles en el mercado. Pero ojo, puede que existan más novedades”, señaló el citado medio.

Fernando Ortiz quiere más refuerzos para Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“En la dirigencia buscan que este refuerzo sea alguien de categoría, o sea, un jugador calado y probado, pero hay más. Y es que, de acuerdo a lo que maneja nuestro medio, en Colo Colo intentarán que sean dos fichajes más con la idea de dar un último gran golpe en el mercado. Y no sólo eso, ya que de esos dos nombres que intentarán traer, uno puede ser extranjero“, puntualizó el sitio partidario.

Colo Colo buscará engrosar su plantel de cara a la temporada 2026, pero lo tienen que hacer rápido, ya que el libro de pases se cierra antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

